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Ece Erken'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi boşanma davası açtı

Erken'in kayınpederi Nurettin Uçar, konuyla ilgili olarak, 'Ece dilini kessin, biraz evinde otursun' yorumunu yapmıştı

10 Temmuz 2015 20:11

Anlaşmalı olarak boşanacaklarını açıklamasının ardından koruma talebiyle mahkemeye verdiği dilekçede kendisine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü eşi Serkan Uçar, eski manken Ece Erken'e boşanma davası açtı.

Ece Erken, 1 Temmuz'da eşi Serkan Uçar'la anlaşmalı olarak boşanacaklarını ve birbirlerinden hiçbir şey talep etmediklerini açıklamıştı. Ardından mahkemeye koruma talebiyle dilekçe veren Erken, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini iddia etti.

 

Şiddet uyguladığı iddia edilen eş, suçlamaları reddetti

 

Erken'in iddiaları hakkında konuşan kayınpederi Nurettin Uçar, “Bu iş yürümez demiştim, şimdi oğluma iftira atıyor. Ece dilini kessin, biraz evinde otursun. Böyle açıklamalarla kimseyi bezdirmesin" ifadelerini kullanmıştı.

Ece Erken'in söylediklerine, "İddiaları kabul etmiyorum. Konuşacak çok şey var ama susmak zorundayım. Çünkü ortada bir bebek var ve o büyüdüğünde internette görecek bunları" cevabını veren Serkan Uçar, geçtiğimiz gün Çağlayan Adliyesi'ne giderek boşanma dilekçesi verdi. Boşanma gerekçesi olarak şiddetli geçimsizliği gösteren Uçar, oğlu Eymen'in velayetinin de 6 yaşına geldiğinde kendisine verilmesini istedi.

 

'Ruh sağlığının yerinde olmadığını düşünüyorum'

 

Serkan Uçar'ın boşanma dilekçesi vermesi üzerine karşı dava açmaya hazırlanan Ece Erken, yaşananlarla ilgili olarak, "Ben de karşı dava açıyorum. Serkan'ın Eymen'i 2 haftada bir görmesini istiyorum. Çünkü ruh sağlığının yerinde olmadığını düşünüyorum. Delil ve şahitlerle bunu yargıya taşıyacağım. Ayrıca babasına da hakaret davası açıyorum" açıklamasını yaptı. 

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