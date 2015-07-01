Ece Erken-Serkan Uçar çiftiyle ilgili ortaya atılan “boşanma” iddiaları doğru çıktı. Erken, konuyla ilgili bir açıklama yaptı: “Evet, anlaşmalı olarak boşanıyoruz. Birbirimizden hiçbir talebimiz yok.”

Geçen yaz Çeşme’de evlenen Ece Erken ve Serkan Uçar’ın mutluluğu kısa sürdü. Beş aylık flört sonrası ailelerine bile haber vermeden nikah defterini imzalayan ikili, bir yılın sonunda anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Hürriyet'ten Büşra Bozok Aytek'in haberine göre, evliliğin ilk dönemlerinde Erken’in kendisinden 11 yaş küçük olan Uçar’ın ailesi ile problemler yaşadığı yönünde haberler çıkmıştı.

