Ece Erken'in kayınpederi: Ece dilini kessin, biraz evinde otursun!

Ece Erken’in şiddet iddiasıyla boşanma davası açmaya hazırlandığı Serkan Uçar’ın babası Nurettin Uçar, Erken hakkında ağır eleştiriler yöneltti. “Bu iş yürümez demiştim, şimdi oğluma iftira atıyor” diyen Uçar, "Ece dilini kessin, biraz evinde otursun. Böyle açıklamalarla kimseyi bezdirmesin" ifadesini kullandı.

Ece Erken’in koruma talebiyle mahkemeye verdiği dilekçede yer alan iddialar, magazin gündemine oturdu. Serkan Uçar’ın kendisine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini öne süren Erken’e kayınpederi Nurettin Uçar sert tepki gösterdi. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, Erken ve Uçar’ın evliliği öncesinde “Bu evliliği kimse istemiyor. Sonu kötü bitecek. O kişiyi gelin olarak kabul etmiyoruz” açıklamalarıyla gündeme gelen Nurettin Uçar, gelininin oğluna iftira attığını ileri sürerek şunları söyledi:

“Bu evliliğe karşı olduğumu en başta söylemiştim. Ece’yle de konuştum. Kızım olmaz, bu iş yürümez dedim. Beni dinlemediler. Oğlum da kendini duvarlara vurdu, evleneceğim diye. Evlattır dedik, sustuk. Dediklerim çıktı. Şimdi Ece oğluma iftira atıyor, şiddet diye bir şey yok. Bütün Türkiye bizi de tanır, onu da. Ayrılıyorlar diye çamur atmaya gerek yok. İftiralarına da kimse inanmıyor. Benim istediğim, Ece dilini kessin, biraz evinde otursun. Böyle açıklamalarla kimseyi bezdirmesin. Torunumuzu ise seviyoruz, annesinde kalması normal, onun için ne gerekiyorsa yaparız.”

Serkan Uçar ise şu açıklamayı yaptı:

“İddiaları kabul etmiyorum. Konuşacak çok şey var ama susmak zorundayım. Çünkü ortada bir bebek var ve o büyüdüğünde internette görecek bunları. Ailemin de isteği, benim bu konuda susmam. Ben işadamıyım, işime bakarım. İzin verildiği sürece de oğlumu severim.”