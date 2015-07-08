T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ece Erken'in kayınpederi: Ece dilini kessin, biraz evinde otursun!

'Ayrılıyorlar diye çamur atmaya gerek yok. İftiralarına da kimse inanmıyor'

08 Temmuz 2015 11:37

Ece Erken’in şiddet iddiasıyla boşanma davası açmaya hazırlandığı Serkan Uçar’ın babası Nurettin Uçar, Erken hakkında ağır eleştiriler yöneltti. “Bu iş yürümez demiştim, şimdi oğluma iftira atıyor” diyen Uçar, "Ece dilini kessin, biraz evinde otursun. Böyle açıklamalarla kimseyi bezdirmesin" ifadesini kullandı.

Ece Erken’in koruma talebiyle mahkemeye verdiği dilekçede yer alan iddialar, magazin gündemine oturdu. Serkan Uçar’ın kendisine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini öne süren Erken’e kayınpederi Nurettin Uçar sert tepki gösterdi. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, Erken ve Uçar’ın evliliği öncesinde “Bu evliliği kimse istemiyor. Sonu kötü bitecek. O kişiyi gelin olarak kabul etmiyoruz” açıklamalarıyla gündeme gelen Nurettin Uçar, gelininin oğluna iftira attığını ileri sürerek şunları söyledi:

“Bu evliliğe karşı olduğumu en başta söylemiştim. Ece’yle de konuştum. Kızım olmaz, bu iş yürümez dedim. Beni dinlemediler. Oğlum da kendini duvarlara vurdu, evleneceğim diye. Evlattır dedik, sustuk. Dediklerim çıktı. Şimdi Ece oğluma iftira atıyor, şiddet diye bir şey yok. Bütün Türkiye bizi de tanır, onu da. Ayrılıyorlar diye çamur atmaya gerek yok. İftiralarına da kimse inanmıyor. Benim istediğim, Ece dilini kessin, biraz evinde otursun. Böyle açıklamalarla kimseyi bezdirmesin. Torunumuzu ise seviyoruz, annesinde kalması normal, onun için ne gerekiyorsa yaparız.”

Serkan Uçar ise şu açıklamayı yaptı:

“İddiaları kabul etmiyorum. Konuşacak çok şey var ama susmak zorundayım. Çünkü ortada bir bebek var ve o büyüdüğünde internette görecek bunları. Ailemin de isteği, benim bu konuda susmam. Ben işadamıyım, işime bakarım. İzin verildiği sürece de oğlumu severim.” 

ETİKETLER

ece erkenserkan uçarkayınpederidilini kessinsussuniftiraoğlumşiddetboşanma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24