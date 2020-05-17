Ebubekir Şahin isim vermeden Faruk Bildirici'yi işaret etti: Eleştirilerin asıl sebebi bir üyenin bozguncu tavırları nedeniyle RTÜK üyeliğinin düşürülmesi

T24 Haber Merkezi

Son dönemde verilen ve verilmeyen cezalarla gündemden düşmeyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kendine ve kuruma yönelik eleştirilerin asıl sebebinin, isim vermeden Faruk Bildirici'nin üyeliğinin düşürülmesi olduğunu belirterek, "Özellikle şahsıma ve kurumumuza yönelik acımasız eleştirilerin asıl sebebinin bir siyasi parti kontenjanından seçilen bir üyenin (F. B.) kanun tanımaz, hukuk dışı bozguncu tavırları davranışları sebebiyle RTÜK üyeliğinin düşürülmesi. Ondan sonra belli bir kesimin adeta kan davası güder gibi şahsımı ve RTÜK’ü hedef aldığı aşikâr"

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Twitter'da İsmail Saymaz'la yaşadığı polemik, Ülke TV'de 'ölüm listesi olduğunu açıklayan' Sevda Noyan'a verilmeyen cezalar ve haber bültenlerinde yorum yapmadan haber sunulmasına ilişkin sözleriyle gündemden düşmeyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'le konuştu.

RTÜK'ün her kararı hakkında yargı yolunun açık olduğunu ve yargının onayladığı cezaları uyguladıklarını ifade eden Ebubekir Şahin, eleştirilerin nedeni olarak Faruk Bildirici'yi gösterdi.

CHP kontenjanından üst kurul üyesi olan Faruk Bildirici, RTÜK tarihinde ilk kez gerçekleşen bir kararla üyelikten düşürülmüştü.

"Hukuk dışı, bozguncu tavırları sebebiyle RTÜK üyeliğinin düşürülmesi"

Ebubekir Şahin, ismini vermeden 'şahsına' yönelik eleştirilerin sebebinin Faruk Bildirici olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Özellikle şahsıma ve kurumumuza yönelik acımasız eleştirilerin asıl sebebinin bir siyasi parti kontenjanından seçilen bir üyenin (F. B.) kanun tanımaz, hukuk dışı bozguncu tavırları davranışları sebebiyle RTÜK üyeliğinin düşürülmesi. Ondan sonra belli bir kesimin adeta kan davası güder gibi şahsımı ve RTÜK’ü hedef aldığı aşikâr.

Son olarak şunu söyleyebilirim ki asla cezayı öncelemedik. Fakat kanunumuz gereği ihlalde bulunanlara ve ihlalde ısrar edenlere müeyyide uygulamaktan da, lisans iptalleri vermekten de geri durmayız."

TIKLAYIN - RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici: Bu demokrasi darbesidir, RTÜK’ün ne özerkliği var artık ne de bağımsızlığı!