Sevda Noyan için 'darbe karşıtlarını cezalandırmayız' diyen RTÜK Başkanı'ndan İsmail Saymaz’a: Gittiğin her yerden kovulman boşa değilmiş!

Darbe tartışmalarının ardından ölüm listesi hazırladığını söyleyen Sevda Noyan hakkında "Darbe karşıtlarını cezalandırmayız" diyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci İsmail Saymaz'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı eleştiriye, "Gittiğin her yerden kovulman boşa değilmiş!" diye yanıt verdi.
Ülke TV’de Esra Elönü‘nün sunduğu “Arafta Sorular” programında konuk olan Sevda Noyan, “15 Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede böyle var 3-5. Benim listem hazır açıkçası” ifadelerini kullanmıştı.
Noyan’ın sözleri büyük tepki toplamış ve RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanlığı’na dilekçe vererek yayın hakkında “derhal” değerlendirme raporu düzenlenmesini talep etmiş, ilk üst kurul gündemine de konunun alınmasını istemişti.
Gazeteci İsmail Saymaz, 'görevli olduğu' gerekçesiyle konuya ilişkin toplantıya katılmayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında sosyal medya hesabından, "Başta Halk TV olmak üzere eleştirel yayın yapılan kanallardaki, suç niteliğinde olmayan ifadeleri bile hukuku eğip bükerek cezalandıran RTÜK’ün zehir hafiye başkanı, Ülke TV’de komşularını öldürme planı yapanlar söz konusu olunca “rapor” alıyor" diye yazdı.
Bir video konferansta Sevda Noyan ve Ülke TV için, “Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil” diyen Şahin ise; Saymaz'a şöyle yanıt verdi:
"Yalan söylemeye utanmıyor musun? Bir de gazeteciyim diye ortalıkta dolaşıyorsun. Gittiğin her yerden kovulman boşa değilmiş, yalancının tekisin. Nerden biliyorsun rapor aldığımı? Az biraz o çok savunduğun değerlere saygılı ol ve onurun varsa bu ahlaksız yalan için özür dile!"
Nedir sizdeki bu RTÜK ve RTÜK Başkanı düşmanlığı? Kaç kez söyledim, 3 ay önce belirlenen başka bir toplantım sebebi ile şehir dışındaydım. Mazeretli değildim, raporlu hiç değildim sadece görevliydim. Halkımıza bile bile yalan söyleyerek kin ve nefrete sevk etmeyin.Yaptığınız suçtur!
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