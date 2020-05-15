Sevda Noyan için 'darbe karşıtlarını cezalandırmayız' diyen RTÜK Başkanı'ndan İsmail Saymaz’a: Gittiğin her yerden kovulman boşa değilmiş!

Gazeteci İsmail Saymaz, 'görevli olduğu' gerekçesiyle konuya ilişkin toplantıya katılmayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında sosyal medya hesabından, "Başta Halk TV olmak üzere eleştirel yayın yapılan kanallardaki, suç niteliğinde olmayan ifadeleri bile hukuku eğip bükerek cezalandıran RTÜK’ün zehir hafiye başkanı, Ülke TV’de komşularını öldürme planı yapanlar söz konusu olunca “rapor” alıyor" diye yazdı.

Bir video konferansta Sevda Noyan ve Ülke TV için, “Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil” diyen Şahin ise; Saymaz'a şöyle yanıt verdi: