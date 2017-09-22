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"Ebru Şallı'ya zina davası açtım"

"Yıllarca kurduğum hayatın tepesine geldi oturdu"

22 Eylül 2017 13:06

Ebru Şallı'nın evli sevgilisi Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş Star TV'de ekrana gelen Duymayan Kalmasın programına telefonla bağlandı. Akkuş, "Benim arabamla, benim paramla, benim şoförümle alışverişe çıkıyor" dedi

İşte Gonca Akkuş'un açıklamalarından satır başları:

- Benim arabamla, benim paramla, benim şoförümle alışverişe çıkıyor.

- Benim için 'akli dengesi bozuk' demişler, istedikleri devlet hastanesine gidip istedikleri raporu alabilirim...
 

Zina olayı ortaya çıktı

- Bu olayda asıl suçlu olan benim eşimdir. Ben çıkıp 'Ben aşık oldum Gonca' deseydi, 'tamam' derdim.

- Kıskançlık yüzünden beni darp etmişti. Bu zina olayı ortaya çıkınca dava açtım.

- Haberlerde elinde alışveriş poşetleriyle, yanında benim şoförümle gördüğümde çok üzüldüm.

Yıllarca kurduğum hayatın tepesine geldi oturdu. Onların aynı evde yaşadığını düşünmek bile beni darmadağın ediyor.
 

"Eşim Ebru'nun çıplak fotoğraflarını gönderdi"

- Eşim bana bir gün Whatsaap'tan 'Ebru Şallı'nın, fotoğrafları çıkmış' dedi. Sonra internete baktım, bulamadım. Eşim bana fotoğrafları gönderdi. 'Bu o değildir' dedim. 'Hayır o sezaryen izi var' dedi. Eşim bana fotoğrafları gönderdiğinde henüz medyaya düşmemişti.

Ebru için üzüldüm, eşime de 'Eğer bunu sen yaptıysan yazıklar olsun, iki tane çocuğun var' dedim.

- Ebru Şallı ile tanıştıktan sonra bana üçüncü çocuk için ısrar etmeye başladı. Yaptık ve oldu. Sonra bu olay patladı ve ben çocuğu aldırdım.

Ne olmuştu?

Ebru Şallı’nın Bodrum’da lüks bir teknede el ele görüntülendiği kişinin, evli işadamı Uğur Akkuş olduğu ortaya çıkmıştı. Akkuş magazincilere "3 yıl önce boşandım" dese de Akkuş'un boşanmadığı ve Gonca Akkuş ile evli olduğu gündeme gelmişti.

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