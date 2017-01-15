Ebru Şallı: İki aşk arasında kaldım

Eski manken Ebru Şallı, gazetecilerin aşk hayatına yönelik olarak sorduğu sorulara "İki aşk arasında kaldım" yanıtını verdi.

Mynet'te yer alan habere göre; Şallı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin düzenlediği geceye katıldı. "Aşk hayatını hiç konuşmayalım, burada daha ciddi konular var" diyen Şallı, eski eşi Harun Tan ile hiç küsmediklerini belirterek "Boşandık ama hâlâ arkadaşız. Örnek bir ikili olduğumuzu düşünüyorum. Tatilde, yemekte ve başka yerlerde bizi birlikte görmeniz normal" ifadesini kullandı.