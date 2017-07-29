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"Çıplak fotoğraf" davasında Ebru Şallı’ya ikinci şok

Şallı'nın itirazı reddedildi

29 Temmuz 2017 12:44

Ebru Şallı, photoshoplu fotoğraflarını basına vermekle tehdit etttiği gerekçesiyle bir kişiden şikayetçi oldu. Savcılık, Şallı’nın dosyaya delil olarak sunduğu fotoğraflarda, özel hayatı ihlal edecek nitelikte bir görüntü olmadığını belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi. Şallı, takipsizlik kararına itiraz etti ancak itirazı mahkeme tarafından reddedildi.

İddiaya göre eski manken Ebru Şallı’nın video ve fotoğraf paylaşım sitesi ‘Snapchat’ten çıplak fotoğrafları paylaşıldı. Şallı, çıplak fotoğraflarının internette yayılmasının ardından, o kişinin kendisi olmadığını ve fotoğraf üzerinde oynama yapıldığını, photoshoplu olduğunu ileri sürdü.

Yaşananların ardından Şallı, söz konusu fotoğrafları basına vermekle kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle adı açıklanmayan kişiden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu.

Bilişim Suçları Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski mankeninin şikayetçi olduğu kişinin sahte isim kullandığı tespit edildi. Savcılık, Şallı’nın dosyaya delil olarak sunduğu fotoğraflarda, özel hayatı ihlal edecek nitelikte bir görüntü olmadığını belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi. 

İtiraza ret

Şallı takipsizlik kararının kendisine tebliğ edilmesinin ardından İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne giderek takipsizlik kararına itiraz etti. Ancak Şallı’ya ikinci bir şok da mahkemeden geldi. Hakim, Şallı’nın itirazını reddetti.

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