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Ebru Gündeş, Reza Zarrab sorularını yanıtsız bıraktı

Reza Zarrab, ABD'de tutuklu bulunuyor

10 Ekim 2016 14:17

Boşanma kararı aldıktan sonra ilk kez geçen hafta Günay Restoran'da sahneye çıkan Ebru Gündeş, ABD'de tutuklu bulunan 6 yıllık eşi Reza Zarrab hakkındaki soruları gülümseyerek yanıtsız bıraktı.

Şarkıcı, ilk iki şarkıdan sonra misafirlerini selamlayarak “Geçen hafta çok eğlenmiştim. Bu akşam da burada eğleneceğim” dedi. Ebru Gündeş'i dinleyenler arasında Acun Ilıcalı ve sevgilisi Şeyma Subaşı da vardı.

Konser sonrası mekânı arka kapıdan terk eden Gündeş, Reza Zarrab ve boşanma kararı hakkındaki soruları gülümseyerek yanıtsız bıraktı, muhabirlere iyi akşamlar dileyip aracına binerek uzaklaştı.

 

 

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Ebru GündeşReza ZarrabAcun IlıcalıGünay Restoran

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