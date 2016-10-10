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Ebru Gündeş'i dinlemek 2 bin lira

Acun Ilıcalı: Ebru nerede biz oradayız

10 Ekim 2016 13:13

ABD'de tutuklu bulunan 17-25 yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Reza Zarrab'a boşanma davası açmaya hazırlanan Ebru Gündeş önceki akşam Günay'da sahne aldı. Konserine Murat Boz’la düet yaptığı “Gün Ağardı” şarkısıyla başlayan şarkıcı, yaklaşık 3 saat boyunca sevilen şarkılarını söyledi. 500 kişinin doldurduğu mekanda ön masalar kişi başı 2 bin, arka masalar ise 500 TL’ydi. Geçtiğimiz hafta ‘Gönlümün Efendisi’ şarkısını seslendiren Gündeş'in bu hafta aynı şarkıyı seslendirmemesi dikkat çekti.

"Geçen çok eğlendik"

Sözcü gazetesinden Emre Çevik'in haberine göre, seslendirdiği ilk iki şarkı sonrası misafirlerini selamlayan Gündeş, “Geçen hafta çok eğlenmiştim. Sizce nasıldık? Bu akşam da burada eğleneceğim” dedi. Mekana Ebru Gündeş’i dinlemek için Şeyma Subaşı’yla gelen Acun Ilıcalı, “Ebru nerede biz oradayız. Ebru’yla ayrılığımız kısa sürecek. Tekrar gelecekte buluşacağız” dedi. Ebru Gündeş konser sonrası mekanı arka kapıdan terk etti. 

Boğazdaki yalısına gitti

Gündeş, konser bitiminde “Evi terk etti, otelde yaşıyor” dedikodularını yalanlarcasına Boğaz'daki yalısına geçti.

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Ebru GündeşReza ZarrabAcun IlıcalıGünay RestaurantGönlümün Efendisi

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