Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davasında Hadise iddiası

11 yıldır evli olduğu eşi Reza Zarrab’a “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açan şarkıcı Ebru Gündeş, dava dilekçesinde aldatıldığını belirtti. Hürriyet’in haberine göre boşanma davasının ardından Hadise ile Reza Zarrab’ın Amerika’da birçok kez bir araya geldiği iddiaları gündeme geldi.

Gündeş, Reza Zarrab’ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti. Söz konusu boşanma dilekçesinin basına yansımasının ardından magazin kulisleri de hareketlendi. Hürriyet’te yer alan habere göre, Hadise ile Reza Zarrab, Amerika’da birçok kez bir araya geldi. En son 2019 yılında Amerika’ya giderek orada görüşen ikilinin aralıklarla birkaç kez Amerika’da buluştuğu iddialar arasında. Hadise’nin Miami’ye giderken Türk vatandaşlar tarafından dikkatleri üzerine çekmemek adına aktarmalı uçuş yaptığı da iddia edildi.

Öte yandan Reza Zarrab, Eylül 2018’de New York’ta bir restoranda bir kadınla görüntülenmişti. O kadın, Ebru Gündeş fanı ve bir dönem yakın arkadaşı olan Ayşegül Akgün’dü. Gündeş, dava dilekçesinde ‘başka kadınlarla ilişkisi var’ diyerek Zarrab’ın bu fotoğrafını da dilekçeye ekledi.

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