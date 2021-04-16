Ebru Gündeş'ten Reza Zarrab'a boşanma davası: Hayatında başka kadınlar var

Şarkıcı Ebru Gündeş, “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab’a Bodrum Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Eşinin başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne süren Gündeş’in mahkemeden ‘gizlilik’ talep ederek açtığı boşanma davası dilekçesinde “Hayatında başka kadınlar var” dediği öğrenildi.

Ebru Gündeş, işinsanı Reza Zarrab’la 2010’da evlendi. Çiftin 1 yıl sonra Alara ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. 17 Aralık 2013’te tutuklanan Zarrab, 28 Şubat 2014’te tahliye oldu. ABD’nin İran’a yönelik ambargosunun delinmesinde rol oynadığı, aracılık yaptığı iddia edilen Zarrab 22 Mart 2016’da tatil için gittikleri Miami’de havalimanında gözaltına alındı. Tutuklanan Zarrab, 1 yıl sonra “itirafçı” oldu ve serbest kaldı. Zarrab, eşi ve kızı Türkiye’de olmasına rağmen New York’ta yaşamaya başladı.

8 ay hiç konuşmadılar

Hürriyet’te yer alan habere göre, Zarrab ile Gündeş aralarındaki ilk kavga 2016 Haziran’ında patlak verdi. 8 ay boyunca hiç iletişim kurmadılar. Hatta Gündeş’in iddiasına göre Zarrab, çocukları Alara’yı bir kez bile aramadı. Sürecin sonunda barışsalar da telefonda sık sık tartışmaya devam ettiler. Buna rağmen Ebru Gündeş, kızıyla birlikte 6 kez ABD’ye giderek eşiyle görüştü.

“Sen beni ilgilendirmiyorsun, seninle işim kalmadı, çocuğumu buraya getireceksin”

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasındaki en şiddetli tartışma ise Aralık 2020’de yine bir telefon görüşmesi sırasında patlak verdi. Reza Zarrab eşinin ve kızının ABD’ye gelmesini istiyordu. Ancak Gündeş, Zarrab’ın bu teklifini pandemi sebebiyle geri çevirdi. Zarrab’ın buna karşılığı ise Gündeş’in iddiasına göre şu sözlerle oldu:

“Sen beni ilgilendirmiyorsun, seninle işim kalmadı. Çocuğumu buraya getireceksin. Ben zaten seninle boşanacağım, bu iş böyle devam etmez. Evimden de hayatımdan da defol git.”

Dava için Bodrum’u seçti

Boşanma kararı alan Ebru Gündeş, dava açmak için Bodrum Aile Mahkemesi’ni tercih etti. Dava dilekçesindeki ayrıntıya göre şarkıcı artık Bodrum-Bitez’de yaşıyordu. Adres olarak burayı göstermişti. Reza Zarrab’ın adresi ise Beykoz-Kanlıca’daki yalı gösterilmişti. Bodrum Aile Mahkemesi, 12 Nisan’da verdiği kararda tarafların 2 hafta içinde dosyaya ilişkin savunma ve itirazlarını iletmesini istedi. Mahkeme ayrıca çiftin çocuklarının velayeti, psikolojik durumu ve tarafların boşanma nedenleri hakkında sosyal inceleme raporu alınmasına hükmetti.

Kızının velayetini istiyor

Ebru Gündeş, dava dilekçesinde evlilik birliğinin onarılamaz bir şekilde temelinden sarsıldığına vurgu yaparak boşanmak istediğini dile getirdi. Sanatçı, kızı Alara’nın velayetini de talep etti.

İhanet iddiası dilekçede

Ebru Gündeş, Reza Zarrab’ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti.