Ebru Gündeş açık görüş hakkını kullanmadı

Rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan 17 Aralık operasyonu kapsamında tutuklanarak Metris Cezaevi'ne giren eşi Reza Zarrab'ı her gün görebilmek için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan özel izin alan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, yılbaşı için verilen 4 günlük açık görüş için cezaevine gitmedi.

Miliyet gazetesinde yer alan habere göre, yılbaşı gecesi ifade vermek için Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gidip 2 saat sorgulanan Gündeş'in bu olaydan sonra psikolojisinin bozulduğu bu nedenle ziyarete gelmediği iddia edildi.