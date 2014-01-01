'Ebru Gündeş, yeni yıla ifade vererek girdi'

Türkiye'yi sarsan ve yolsuzluk ve rüşvet iddiaları çerçevesinde yürütülen operasyonun Türkiye'deki bir numaralı şüphelisi Rıza Zarrab'ın eşi sanatçı Ebru Gündeş ve ağabeyi Cengiz Kumartaşlıoğlu'nun yılbaşını Emniyet'te ifade vererek geçirdiği iddia edildi.

Gazeteport sitesinin haberine göre, yolsuzluk soruşturmasını yürüten mali polisin çağrısı üzerine dün akşam saatlerinde Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen Ebru Gündeş ve ağabeyi Cengiz Kumartaşlıoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne gitti. Burada yolsuzluk soruşturmasını yürüten polislerin sorularını ayrı ayrı yanıtlayan Ebru Gündeş ve ağabeyinin ifade verme işlemi yaklaşık 3 saat sürdü. Yeni yılın ilk dakikalarına kadar süren sorgunun ardından iki kardeş emniyet müdürlüğünden ayrıldı.

Programını iptal etti

Mali polisin çağrısı üzerine Star TV'deki 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' yılbaşı programını iptal eden Ebru Gündeş, ifade vermeye, görülmemek için akşamın ilerleyen saatlerinde gitti. Gündeş, tutuklanan eşi ile ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.