Ebru Gündeş'ten ilk açıklama: İçim kan ağlıyor

Ebru Gündeş, büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda eşi Reza Zerrab'ın tutuklanmasının ardından Star TV'de O Ses Türkiye adlı programa katıldı ve operasyondan sonra yaşadıklarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Ebru Gündeş'in açaklaması şöyle:

“Biliyorum ki bu gecenin de sabahı var. Hayatta her şey hiç kimse unutmasın ki insanoğlu için. Ben işimi çok severek yapıyorum, evlenmeden önce de işimi yapıyordum, evlendikten sonra da işimi yapacağım. Dilerim bu kara günler çok çabuk geçer. Çünkü çocuğumun incinmesini istemiyorum. Vücut olarak buradayım ama duygu olarak asla burada değilim. Çünkü içim kan ağlıyor.”

“Ayrıca sen (Acun) ne koca yürekli bir adammışsın. Beni hiç yalnız bırakmadın. Tüm dostlarıma teşekkür ederim.”

Twitter'dan destek

Ebru Gündeş'in açıklamalarının ardından ünlü isimler Twitter'dan destek mesajları attı;

Yılmaz Morgül: Yanındayım Ebru Gündeş sabret doğacak güneş

Asuman Krause: Ebru Gündeş Canım Arkadaşım İyi -kötü Günde tabiki yanındayız!! Seni tanımayanların ön yargılarını tiye bile alma

Metin Arolat: Ebru'ya sarılıp, sen ağlama demek geldi içimden...

Özlem Yıldız: Ebru Gündeş sen söylerdin bana ağlamak yok hayatta hep güçlü olmalısın dıye anne sanatçı ve eş olarak mükemmelsin seni çok seviyorum

Ece Erken: Kim ne halt ederse etsin valla tabiiki çalanlar cezalandırılsın sonuna kadar ama ailesi zarar görmesin, onların suçu dğl ki..

Demet Akalin Kurt: Ebru Gundeş sen azraile selam cakmışın seviyyyoruz seniii

Gizem Hatipoglu: Ebru Gündeş hayatının en zor yayınında. Bir sanatçı olarak içi kan ağlasa da yapmasını gerekeni yaptı ve sahneye çıktı.