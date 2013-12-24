T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ebru Gündeş'ten ilk açıklama: İçim kan ağlıyor

Eşi yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Ebru Gündeş, yaşadıklarını ağlayarak anlattı

24 Aralık 2013 23:42

Ebru Gündeş, büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda eşi Reza Zerrab'ın tutuklanmasının ardından Star TV'de O Ses Türkiye adlı programa katıldı ve operasyondan sonra yaşadıklarıyla ilgili ilk kez konuştu.
Ebru Gündeş'in açaklaması şöyle:
“Biliyorum ki bu gecenin de sabahı var. Hayatta her şey hiç kimse unutmasın ki insanoğlu için. Ben işimi çok severek yapıyorum, evlenmeden önce de işimi yapıyordum, evlendikten sonra da işimi yapacağım. Dilerim bu kara günler çok çabuk geçer. Çünkü çocuğumun incinmesini istemiyorum. Vücut olarak buradayım ama duygu olarak asla burada değilim. Çünkü içim kan ağlıyor.”
“Ayrıca sen (Acun) ne koca yürekli bir adammışsın. Beni hiç yalnız bırakmadın. Tüm dostlarıma teşekkür ederim.”
 

Twitter'dan destek

 
Ebru Gündeş'in açıklamalarının ardından ünlü isimler Twitter'dan destek mesajları attı;
Yılmaz Morgül: Yanındayım Ebru Gündeş sabret doğacak güneş
Asuman Krause: Ebru Gündeş Canım Arkadaşım İyi -kötü Günde tabiki yanındayız!! Seni tanımayanların ön yargılarını tiye bile alma
Metin Arolat: Ebru'ya sarılıp, sen ağlama demek geldi içimden...
Özlem Yıldız: Ebru Gündeş sen söylerdin bana ağlamak yok hayatta hep güçlü olmalısın dıye anne sanatçı ve eş olarak mükemmelsin seni çok seviyorum
Ece Erken: Kim ne halt ederse etsin valla tabiiki çalanlar cezalandırılsın sonuna kadar ama ailesi zarar görmesin, onların suçu dğl ki..
Demet Akalin Kurt: Ebru Gundeş sen azraile selam cakmışın seviyyyoruz seniii
Gizem Hatipoglu: Ebru Gündeş hayatının en zor yayınında. Bir sanatçı olarak içi kan ağlasa da yapmasını gerekeni yaptı ve sahneye çıktı.

ETİKETLER

yolsuzlukoperasyonrüşvetşimşekgülerali ağaoğlubakanoğluakpcemaatpolismüdürgörevden almaatamatayinreza zerrabrıza sarrafegemen bağışmustafa demirfatih belediyemarmarayEbru Gündeş

İlgili Haberler

Ebru Gündeş hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Ebru Gündeş eşi Reza Zarrab'ın gözaltına alınmasının ardından fenalık geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi

Oğul Çağlayan: Ebru Gündeş düğünde sadece sahne masrafını talep etti

Salih Kaan Çağlayan: Rıza Sarraf sadece dostluğunun gereği bana bir takım elbise almıştı ve bir de beğendiğim bir valizi hediye etmişti

Ebru Gündeş tazminat ödeyebilir

Eşi Reza Zarrab'ın tutuklanmasıyla zor günler geçiren Ebru Gündeş yılbaşı gecesi organizasyonunu iptal etti.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24