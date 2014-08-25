T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Ebolaya karşı grip ilacı!

aponya'da geliştirilen bir grip ilacının ebola tedavisinde etkili olduğu belirlendi

25 Ağustos 2014 16:32

Japonya'da geliştirilen bir grip ilacının ebolaya karşı da etkili olduğu belirlendi. Japon hükümeti ebola tedavisinde test aşamasında olan ilacı, salgından etkilenen bölgelere yollamaya hazır olduğunu açıkladı.

Japon Hükümet sözcüsü Yoşihide Suga, Japonya’da geliştirilen ve ebola virüsünü durdurma potansiyeli taşıyan ilacı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) talep etmesi halinde ebola salgınından etkilenen ülkelere gönderilebileceklerini açıkladı. Sözcü, Dünya Sağlık Örgütü’nün kararı beklenirken acil durum söz konusu olduğunda sağlık çalışanlarının taleplerini karşılayabileceklerini de söyledi.

Fujifilm’e bağlı Toyama Chemical Co tarafından ilaç, Japonya’da mart ayında yeni grup virüslerine karşı onaylandı. İlaç ebola açısından ise halen test aşamasında.
Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri ay başında ebola salgınının şiddeti göz önüne alındığında henüz test aşamasındaki ilaçların da tedavide kullanılmasının ‘etik’ olduğunu açıklamıştı.

 

‘Elimizde 20 bin kişilik stok var’

 

İlacı geliştiren şirket de yurt dışından sipariş aldıklarını açıkladı ancak siparişin miktarı ve hangi ülkeden yapıldığına ilişkin bilgi vermedi. Şirketten verilen bilgiye göre şirketin halen 20 binden fazla kişinin tedavisini sağlayabilecek rezervi bulunuyor.

Ebolaya karşı ABD ’de geliştirilen ve halen deney aşamasında olan bir serum, geçen hafta iki hastanın iyileşmesini sağlamıştı. Japonya’da geliştirilen ilacın ise hap şeklinde olması nedeniyle, sınırlı tıbbi imkanlara sahip bölgelerde tedaviyi kolaylaştırabileceği, bu nedenle serumundan daha avantajlı olduğu belirtiliyor.

Batı Afrika'nın 4 ülkesinde binden fazla kişinin ölümüne yol açan ve yayılışını sürdüren virüse son olarak Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de rastlandı.

 

ETİKETLER

ebolajaponyasağlıkgrip ilacıtedavi

İlgili Haberler

Ebola salgını neden hızla yayılıyor?

Ebola virüsü, şimdiye kadar yüzlerce kişinin canına mal oldu. Salgının yayılmasında siyasi nedenler de etkili oluyor

Ebola'nın önü alınamıyor

Batı Afrika'da Ebola giderek yayılırken, salgının etkili olduğu ülkeler dışlanıyor. Son olarak Fildişi Sahili Gine ve Liberya sınırının kapatıldığını açıkladı.

Ebola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne de sıçradı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de ilk Ebola vakasına rastlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24