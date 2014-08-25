Ebolaya karşı grip ilacı!

Japonya'da geliştirilen bir grip ilacının ebolaya karşı da etkili olduğu belirlendi. Japon hükümeti ebola tedavisinde test aşamasında olan ilacı, salgından etkilenen bölgelere yollamaya hazır olduğunu açıkladı.

Japon Hükümet sözcüsü Yoşihide Suga, Japonya’da geliştirilen ve ebola virüsünü durdurma potansiyeli taşıyan ilacı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) talep etmesi halinde ebola salgınından etkilenen ülkelere gönderilebileceklerini açıkladı. Sözcü, Dünya Sağlık Örgütü’nün kararı beklenirken acil durum söz konusu olduğunda sağlık çalışanlarının taleplerini karşılayabileceklerini de söyledi.

Fujifilm’e bağlı Toyama Chemical Co tarafından ilaç, Japonya’da mart ayında yeni grup virüslerine karşı onaylandı. İlaç ebola açısından ise halen test aşamasında.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri ay başında ebola salgınının şiddeti göz önüne alındığında henüz test aşamasındaki ilaçların da tedavide kullanılmasının ‘etik’ olduğunu açıklamıştı.

‘Elimizde 20 bin kişilik stok var’

İlacı geliştiren şirket de yurt dışından sipariş aldıklarını açıkladı ancak siparişin miktarı ve hangi ülkeden yapıldığına ilişkin bilgi vermedi. Şirketten verilen bilgiye göre şirketin halen 20 binden fazla kişinin tedavisini sağlayabilecek rezervi bulunuyor.

Ebolaya karşı ABD ’de geliştirilen ve halen deney aşamasında olan bir serum, geçen hafta iki hastanın iyileşmesini sağlamıştı. Japonya’da geliştirilen ilacın ise hap şeklinde olması nedeniyle, sınırlı tıbbi imkanlara sahip bölgelerde tedaviyi kolaylaştırabileceği, bu nedenle serumundan daha avantajlı olduğu belirtiliyor.

Batı Afrika'nın 4 ülkesinde binden fazla kişinin ölümüne yol açan ve yayılışını sürdüren virüse son olarak Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de rastlandı.