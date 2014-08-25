Ebola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne de sıçradı

Orta Afrika ülkelerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk Ebola vakasına rastlandığı bildirildi.

Kongo Sağlık Bakanı Felix Kabanga, ülkenin kuzeybatı eyaletlerinden Equateur'den alınan örnekler üzerinde yapılan analizde Batı Afrika ülkelerinden binden fazla kişinin ölümüne yol açan Ebola virüsüne rastlandığını söyledi.

Kabanga, "Salgının yayılmaması için her türlü önlemi almış bulunuyoruz" dedi.

BM'ye ait bir radyo kanalında yayınlanan haberde, ülkede son 4 hafta içinde 75 kişinin "Kökeninin ne olduğu bilinmeyen" kanamalı, ateşli bir hastalık sonucu öldüğü belirtilmişti.

Söz konusu haber, Kabanga'nın basın mensuplarına, ateş, ishal ve kusma belirtileri gösteren bir hastalık sonucu 13 kişinin öldüğü yönünde yaptığı açıklamadan bir gün sonra gelmişti. (AA)