Ebola'nın önü alınamıyor

Batı Afrika'da giderek yayılan Ebola, birçok ülkenin dış dünya ile

bağlantısının kopmasına neden oluyor. Fildişi Sahili salgını engellemek için

Gine ve Liberya ile sınırı kapatma kararı aldı. Fildişi Sahili Başbakanı Daniel

Kablan, ülkesinin kendisini Ebola'dan korumak zorunda olduğunu belirtti.

Fildişi Sahili'nden önce ise Senegal Gine ile sınırı kapatma kararı almıştı

Güney Afrika da Ebola'ya karşı önlem için Gine, Liberya, Sierra Leone ve

Nijerya'dan vatandaşların ülkeye girişini yasaklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre şimdiye dek 2615 Ebola vakası

tespit edildi. Sadece 19 ve 20 Ağustos'ta Gine, Liberya, Sierra Leone ve

Nijerya'dan 142 yeni Ebola vakası ve 77 ölüm haberi geldi. Dünya Sağlık

Örgütü en çok Liberya'da hasta olduğunu, ülkede 1082 kişinin Ebola'ya

yakalandığını, 624 kişinin ise öldüğünü vurguladı.