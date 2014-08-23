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Yaşam
Deutsche Welle

Ebola'nın önü alınamıyor

Batı Afrika'da Ebola giderek yayılırken, salgının etkili olduğu ülkeler dışlanıyor. Son olarak Fildişi Sahili Gine ve Liberya sınırının kapatıldığını açıkladı.

23 Ağustos 2014 20:16

Batı Afrika'da giderek yayılan Ebola, birçok ülkenin dış dünya ile
bağlantısının kopmasına neden oluyor. Fildişi Sahili salgını engellemek için
Gine ve Liberya ile sınırı kapatma kararı aldı. Fildişi Sahili Başbakanı Daniel
Kablan, ülkesinin kendisini Ebola'dan korumak zorunda olduğunu belirtti.

Fildişi Sahili'nden önce ise Senegal Gine ile sınırı kapatma kararı almıştı
Güney Afrika da Ebola'ya karşı önlem için Gine, Liberya, Sierra Leone ve
Nijerya'dan vatandaşların ülkeye girişini yasaklamıştı.  

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre şimdiye dek 2615 Ebola vakası
tespit edildi. Sadece 19 ve 20 Ağustos'ta Gine, Liberya, Sierra Leone ve
Nijerya'dan 142 yeni Ebola vakası ve 77 ölüm haberi geldi. Dünya Sağlık
Örgütü en çok Liberya'da hasta olduğunu, ülkede 1082 kişinin Ebola'ya
yakalandığını, 624 kişinin ise öldüğünü vurguladı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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