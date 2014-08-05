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Dünya

Ebola yüzünden 3 ülkeye hac ve umre yasak

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Sierra Leone, Gine ve Liberya'dan başvuru yapılması durumunda vize verilmeyeceğini açıkladı

05 Ağustos 2014 17:55

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı , Sierra Leone, Gine ve Liberya’ya ebola virüsü nedeniyle Umre ve hac yasağı konulduğunu açıkladı. Bu ülkelerden başvuru yapılması durumunda vize verilmeyeceğini açıklayan bakanlık, havaalanlarında da yüksek güvenlik önlemleri aldı. 

Radikal’in Saudi Gazette’eye dayandırdığı habere göre, Sağlık Bakanlığı sözcüsü Khalid Marghalani, “Yetkililere, ülkeye giriş çıkışlar konusunda gerekli bilgiyi verdik. Personele Ebola virüsünün nasıl tespit edileceğine dair eğitim verdik” dedi. Sözcü , hac sezonu haricinde bu ülkelerden Suudi Arabistan’a doğrudan uçuş olmadığını da sözlerine ekledi.

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