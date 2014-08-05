Dışişleri Bakanlığı'ndan Ebola uyarısı

Dünyayı tehdit eden Ebola salgını nedeniyle Türk Dışişleri Bakanlığı bir uyarı yayımladı. Türk vatandaşlarının dikkatli olmaya çağrıldığı açıklama yurtdışı temsilcilikleri tarafından da duyuruldu.

Bakanlığın uyarısında şu ifadeler yer alıyor:

"Mart 2014 tarihinde Batı Afrika'da Gine'de başlayan ve başka ülkelere de sirayet eden Ebola virüsü salgını henüz kontrol altına alınamamıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan son verilerde, 30 Temmuz 2014 tarihi itibariyle Gine, Sierra Leone, Liberya ve son olarak Nijerya'da ortaya çıkan bir ölümlü vakayla, toplam 1440 vaka ve 826 ölüm olduğu bildirilmiştir. Ebola vakaları yukarıda kayıtlı ülkelerde tespit edilmiş olmakla birlikte, salgının bölgesel olarak yayıldığı anlaşılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, Ebola virüsüne karşı önlemler kapsamında seyahat kısıtlaması önerisinde bulunmamıştır.

'Hijyene dikkat edin, kalabalık yerlere gitmeyin'

Ebola vakalarının görüldüğü ülkeler ile diğer bölge ülkelerine seyahat edecek vatandaşlarımızın, hijyen hususuna azami dikkat göstermeleri, mecbur kalmadıkça kalabalık yerlere gitmemeleri ve et ürünlerini tüketmekten imtina etmeleri uygun olacaktır. Vatandaşlarımızın seyahat öncesinde Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve ilgili Büyükelçiliklerimizce yapılabilecek uyarı ve duyuruları takip etmeleri, yerel makamlarca alınması önerilen tedbirlere titizlikle riayet etmeleri, bu bağlamda Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü'nün seyahatsagligi.gov.tr internet sayfasında yayınlanan salgının seyrine ilişkin güncel bilgiler ile salgından korunma tedbirlerine dair önerileri edinmeleri kuvvetle tavsiye edilmektedir."