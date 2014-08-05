T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ebola virüsü Nijerya'ya vardı

Ebola salgını Batı Afrika'da yayılıyor. Birkaç hafta içinde yüzlerce can alan virüs, Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'ya ulaştı.

05 Ağustos 2014 12:53


Ebola salgını yaklaşık 140 milyon nüfusuyla Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'ya ulaştı.

Virüsün, bir süre önce Liberya'dan gelen bir hastayı tedavi eden Nijeryalı doktora bulaştığı anlaşıldı.

Nijerya'da karantina altında bulunanların sayısı 8 olarak bildirilirken, şüpheli 60'dan fazla kişinin de gözlem altında olduğu belirtildi.

Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık fon

Dünya Bankası, Ebola virüsüyle mücadele için 200 milyon dolarlık bir fon oluşturdu. Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, acil yardım fonundan, Liberya, Gine ve Sierra Leone'de virüsle mücadelede yararlanılacağını söyledi. Sözkonusu ülkelerin ekonomilerine de fondan destek verilecek.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 887'ye, virüse yakalandıkları şüphesiyle tedavi altına alınanların sayısı ise bin 603'e ulaştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

EbolaBatı AfrikaAfrikaNijeryaLiberyaNijeryalıBankasıBankası EbolaBankası Başkanı Jim Yong KimLiberya GineSierra LeoneSağlıkDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NHBK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24