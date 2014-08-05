Ebola virüsü Nijerya'ya vardı



Ebola salgını yaklaşık 140 milyon nüfusuyla Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'ya ulaştı.

Virüsün, bir süre önce Liberya'dan gelen bir hastayı tedavi eden Nijeryalı doktora bulaştığı anlaşıldı.

Nijerya'da karantina altında bulunanların sayısı 8 olarak bildirilirken, şüpheli 60'dan fazla kişinin de gözlem altında olduğu belirtildi.

Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık fon

Dünya Bankası, Ebola virüsüyle mücadele için 200 milyon dolarlık bir fon oluşturdu. Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, acil yardım fonundan, Liberya, Gine ve Sierra Leone'de virüsle mücadelede yararlanılacağını söyledi. Sözkonusu ülkelerin ekonomilerine de fondan destek verilecek.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 887'ye, virüse yakalandıkları şüphesiyle tedavi altına alınanların sayısı ise bin 603'e ulaştı.