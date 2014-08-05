Ebola'ya karşı aşı çalışmaları başladı

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci BBC'ye yaptığı açıklamada, Ebola virüsüne karşı geliştirilecek aşının klinik deneylerine Eylül ayında başlanacağını belirtti. Fauci, aşının şu ana kadar hayvanlar üzerinde denendiğini ve elde edilen sonuçların kendisini umutlandırdığını ve en geç 2015 yılının sonuna kadar aşının tamamlamak istediğini açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Ebola virüsüne yakalanan kişilerin yüzde 90'ı hayatını kaybediyor. Virüs bir kişiyi yaklaşık 3-4 gün içinde öldürebiliyor. Erken teşhis konan hastaların hayatta kalma şansının ise daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Batı Afrika'da ebola virüsüne yakalanan Amerikalı doktor Kent Brantly'nin sağlık durumunun ise iyiye gittiği belirtildi. Brantly'e de ABD'de bir klinikte deneysel bir ilaç verildi.

Virüse yakalanan Amerikalı yardım kuruluşu çalışanı Nancy Writebol da tedavi için ülkesine götürüldü.

Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık fon

Öte yandan, Dünya Bankası da Ebola salgını ile mücadele eden Afrika ülkelerine acil yardım amacıyla 200 milyon dolarlık bir fon oluşturdu.

Fondaki para Liberya, Sierra Leone ve Gine ile Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderilecek.

Örgüt Ebola salgını sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 887'ye çıktığını açıkladı.

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim ise Ebola virüsünün hızla yayılmasının ve üç ülkenin sağlık sistemlerini çökertmesinin kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Aralarında 35 Devlet Başkanı'nın da bulunduğu Afrikalı liderler, salgının neden olduğu krize çözüm bulmak amacıyla bugün Washington'da bir araya gelecek.

Liderler, ABD Başkanı Barack Obama'nın ev sahipliğinde yapılan ABD-Afrika Liderler Zirvesi için kentte bulunuyordu.