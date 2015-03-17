Düzenli ödeme yapana vergi indirimi geliyor

Vergi borcunu ödemekte zorlananlara yönelik her 3 yılda bir yeniden yapılandırma ve af imkânı sağlanırken, muhasebecilerden düzenli ödeme yapanlara teşvik verilmesi önerisi getirildi.

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Mehmet Okkalı, piyasada yeni bir vergi affına yönelik beklentinin yüksek olduğunu belirterek matrah artırımın kapsama alınmasına sıcak bakmadıklarını kaydetti.



Düzenli ödeyene ödül verilsin

Vergi borcunun yapılandırılmasına yönelik yeni bir düzenleme olması halinde düzenli ödeme yapanların ödüllendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Okkalı, "Sosyal güvenlikte primini peşin ödeyenlere yüzde 5 indirim sağlanıyor. Benzer bir uygulamada vergide olmalı. Vergisini düzenli ödeyen yüzde 5 daha az ödeme yapmalı" dedi. Sabah'ın haberine göre, Okkalı, vergisini düzenli ödeyen ve devlete borcu olmayanlara yönelik 'yeşil pasaport' uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Sektörde faaliyet gösterenlerin sayısının vergi mükellefindeki artıştan daha fazla olduğuna dikkat çeken Okkalı, puanlama sisteminin olduğu 'kota' uygulamasına gidilmesi gerektiğini dile getirdi. Okkalı noterlerde olduğu gibi bir sistemin muhasebecilerde de uygulanabileceğini aktardı. Okkalı, "Ciro ve personel sayısına göre bir kota belirlenmeli. Her muhasebecinin bakabileceği defter sayısı da sınırlanmalı. 300 tane işletmenin defterini tutanlar var" dedi.



'Haksız rekabet var'

Asmmmo Başkanı Okkalı, 2000'de Ankara'da 6 bin muhasebeci bulunurken 189 bin KDV mükellefi olduğunu, bugün ise 12 bin 500 üyeleri bulunduğunu mükellefi sayısının ise 197 bine geldiğini dile getirdi. Okkalı muhasebeci fazlası olmasının haksız rekabeti de beraberinde getirdiğini ifade etti.





'Az vergi ödeyen bizi suçluyor'

Okkalı, sanatçı, işadamı gibi ünlü isimlerin düşük vergi ödediklerinin kamuoyuna yansımasının ardından gelen tepkilerden sonra muhasebeci ve mali müşavirleri suçlama yoluna gittiklerini ifade ederek, "Mali müşavire suç atıyorlar. Sanatçının veya bir başka meslekte çalışanın gelirini biz bilemeyiz. Bize çok kazanıyorum derse biz de ona göre vergilendiririz" dedi.