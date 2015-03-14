Benzin fiyatının yüzde 65.55'i, motorinin yüzde 57.43'ü vergi

EPDK’nın Şubat ayı raporuna göre, benzin fiyatının yüzde 65,55’i motorinin ise yüzde 57,43’ü vergiden oluşuyor.

sandika.org'un haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan Şubat ayı petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Raporu’na göre, uluslararası piyasadaki fiyatlara bağlı olarak benzin ve motorin fiyatları artış gösterdi. Vergisiz bayi satış fiyatı ortalaması ay boyunca Kurşunsuz Benzin 95 Oktan için 1,49 TL/lt motorin için ise 1,61 TL/lt olarak gerçekleşti.

Raporda akaryakıt istasyonlarında yaygın olarak satılan benzinin yüzde 65,55’inin vergi olduğuna dikkat çekilirken ürün maliyetinin yüzde 24,90 olduğu belirtildi.

Benzin fiyatlamasındaki oranlar raporda şöyle yer aldı:

“Halihazırda resmi olarak tanımlı benzin türleri Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (E10), Kurşunsuz Benzin 98 Oktan ve Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (E10) olmak üzere dört adettir. Ancak, bu ürünlerden sadece Kurşunsuz Benzin 95 Oktan akaryakıt istasyonlarında yaygın olarak satılmakta, bu ürün de standart ve farklılaştırılmış olmak üzere tüketiciye iki farklı şekilde sunulmaktadır. 95 Oktan 4,33 TL/lt düzeyindeki nihai fiyatın büyük kısmının vergi olduğu (%65,55), kalan kısmın ise ürün maliyeti (%24,90) ve piyasada faaliyet gösteren şirketlerin brüt kar marjı olduğu (%9,55) görülmektedir.”

Motorinde yüzde 57,43 vergi

Motorinin 3,78 TL/lt düzeyindeki nihai fiyatının ise yüzde 57,43’ünü vergi, yüzde 31,22’sini ürün maliyeti, yüzde 11,35’ini ise piyasada faaliyet gösteren şirketlerin brüt kar marjı oluşturuyor.