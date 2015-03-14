T24 LogoT24 Logo
Spor

Benzin fiyatının yüzde 65.55'i, motorinin yüzde 57.43'ü vergi

EPDK'nın şubat ayı raporuna göre, benzinin vergisiz bayi satışı 1.49 lira

14 Mart 2015 19:36

EPDK’nın Şubat ayı raporuna göre, benzin fiyatının yüzde 65,55’i motorinin ise yüzde 57,43’ü vergiden oluşuyor.

sandika.org'un haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan Şubat ayı petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Raporu’na göre, uluslararası piyasadaki fiyatlara bağlı olarak benzin ve motorin fiyatları artış gösterdi. Vergisiz bayi satış fiyatı ortalaması ay boyunca Kurşunsuz Benzin 95 Oktan için 1,49 TL/lt  motorin için ise 1,61 TL/lt olarak gerçekleşti.

Raporda akaryakıt istasyonlarında yaygın olarak satılan benzinin yüzde 65,55’inin vergi olduğuna dikkat çekilirken ürün maliyetinin yüzde 24,90 olduğu belirtildi.

Benzin fiyatlamasındaki oranlar raporda şöyle yer aldı:

“Halihazırda resmi olarak tanımlı benzin türleri Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (E10), Kurşunsuz Benzin 98 Oktan ve Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (E10) olmak üzere dört adettir. Ancak, bu ürünlerden sadece Kurşunsuz Benzin 95 Oktan akaryakıt istasyonlarında  yaygın olarak satılmakta, bu ürün de standart ve farklılaştırılmış olmak üzere tüketiciye iki farklı şekilde sunulmaktadır. 95 Oktan 4,33 TL/lt düzeyindeki nihai fiyatın büyük kısmının vergi olduğu (%65,55), kalan kısmın ise ürün maliyeti (%24,90) ve piyasada faaliyet gösteren şirketlerin brüt kar marjı olduğu (%9,55) görülmektedir.” 

 

Motorinde yüzde 57,43 vergi

 

Motorinin 3,78 TL/lt düzeyindeki nihai fiyatının ise yüzde 57,43’ünü vergi, yüzde 31,22’sini ürün maliyeti, yüzde 11,35’ini ise piyasada faaliyet gösteren şirketlerin brüt kar marjı oluşturuyor.

 

ETİKETLER

benzinmotorinvergifiyat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24