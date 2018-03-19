Düşük sperm sayısı sağlık sorunu habercisi olabilir

İtalya'da yapılan bir araştırmada sperm sayısı düşük olan erkeklerin ileri aşamalarda sağlık sorunları yaşama ve hastalıklara yakalanma olasılıklarının daha yüksek olduğu görüldü.

5 bin 177 erkek üzerinde yapılan araştırmada düşük sperm sayısı bulunan erkeklerin yağ, yüksek tansiyon ve kötü kolestrole sahip olmaları olasılığının yüzde 20 daha yüksek olduğunu ortaya kondu. Bu erkeklerde ayrıca düşük testosteron hormonu görülmesi de daha yüksek olasılık.

Beden kitle endeksleri ve kalp krizi riskleri yüksek

Araştırmacılar düşük sperm sayısı olan erkeklerin diğer sağlık sorunları için test edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu araştırma için İtalya'da kısır çiftleri inceleyen bilim insanları sperm kalitesinin erkeklerin genel sağlığının göstergesi olup olmadığını inceledi.

Araştırma sonunda düşük sperm sayısı bulunan erkelerin benzer metabolik belirtileri olduğu bulundu. Bunlar arasında daha büyük beden kitle endeksi, yüksek tansiyon, şeker hastalığı geliştirme riski, kalp hastalıkları ve kalp krizi tehlikesi yer aldı.

"Düşük testosteron hormonu kas ve kemik yoğunluğunu azaltıyor"

Araştırmaya katılan erkeklerde diğer erkeklere kıyasla 12 kat daha az testosteron hormonu düzeyi de görüldü. Bu kas kitlesini ve kemik yoğunluğunu azaltıyor ve osteoporza neden olabiliyor.

Araştırmayı yürüten ekibin başındaki Dr. Alberto Ferlin, "Kısır erkeklerin hayat kalitelerini bozan ya da hayatlarını kısaltan sağlık sorunlarına sahip olmaları daha yüksek olaslık. Kısırlık değerlendirmesi sağlık sorunlarını ve hastalığın önlenmesinin sağlanması için eşsiz bir fırsat" dedi.

Bilim insanları düşük sperm sayısının metabolizmayla ilgili sorunlara yol açtığını ispatlamadığını ancak bu ikisinin birbiriyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Ferlin, "Kısırlık tedavisi alan çiftlerde erkekler dikkatli biçimde kontrol edilmeli çünkü hastalık ve ölüm oranları daha yüksek olabilir" dedi.

"Başka neler yapılmalı diye bakmak gerekebilir"

Newcastle Kısırlık Merkezi'nden ürolog Kevin McEleny, düşük sperm sayısı bulunan erkeklerin diğer sağlık sorunları için nadiren kontrol edildiğini söyledi. McEleny, "Bu, kısırlık kliniklerine hastanın diğer sağlık sorunlarını düşünmek için bir mesajdır. Bu sadece erkeklerin spermi ya da kısırlıkla ilgili olmayabilir. Bu erkekleri tedavi ettiklerinde hastanın sağlığı için başka neler yapılmalı diye bakmak gerekebilir" dedi.

Sheffield Üniversitesi Profesörü Allan Pacey ise kısırlık ve erkeklerin genel sağlığı arasında bağı iyi anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi. Pacey, "Erkeklerin kısırlığının diğer sağlık sorunlarına neden olduğu değil, ikisinin ortak bir nedeni olduğu söyleniyor. Kısırlık erkeklerin diğer sağlık unsurları arasında erken bir uyarı zili olabilir" dedi.