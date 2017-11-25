Viagra kullanımı spermleri güçlendiriyor mu?

Sertleşme sorunu yaşayan çoğu erkek, Viagra ya da benzer ürünler kullanıyorlar. Fakat öyle görünüyor ki, Viagra ve benzeri ilaçların tek faydası penis üzerinde değil.

Çin’de gerçekleştirilen bir meta-analizin sonuçlarına göre, Viagra, Cialis ve Levitra gibi fosfodiesteraz tip 5 inhibitörü sınıfı ilaçlar, aynı zamanda sperm kalitesinin de yükselmesine yol açıyor.

Toplamda 1.317 erkeğin incelendiği 11 araştırma sertleşme bozukluğu ilaçlarının, erkeklerde hareketli sperm ve normal şekilli sperm miktarını arttırdığını ortaya koydu.

Men’s Health’de yer alan habere göre, sperm hareketliliği ya da hareketin ne derece etkili olduğu ile sperm morfolojisi ya da sperm şeklinin ne kadar düzgün olduğu gibi önemli etkenler, spermlerin üreme konusundaki başarısını belirliyor. Yani, sperm hareketliliği ne kadar iyi ve şekli ne kadar normal olursa, kadınların hamile kalma şansı da o kadar artıyor.

Dahası, söz konusu ilaçların kronik tüketimi, arada bir tüketilmelerine kıyasla bu konuda daha etkili oluyor. Bunun başlıca nedeni, PDE5 blokajı ile vücuttaki cGMP adlı kimyasalın etkilerinin artıyor olması olabilir. Bu kimyasalın etkisinin artışı ise sperm mobilitesini ve de üremeyi destekliyor.

Söz konusu ilaçların üremeye yardımcı olduklarının kesin olarak kanıtlanması için daha fazla araştırmaya gerek duyuluyor. Eğer araştırmalar bu konu üzerinde yoğunlaşırsa, önümüzdeki günlerde kısırlık tedavisi amacı ile fosfodiesteraz tip 5 inhibitörü sınıfı ilaçların kullanımı tavsiye edilmesi de ihtimaller dahilinde olacak.