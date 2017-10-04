İnsan sperminde 27 farklı virüs yaşayabiliyor

Zika virüs enfeksiyonlarından sonra erkeklerde sperm içerisinde Zika RNA’sına sıklıkla rastlanmaktaydı. Diğer vücut sıvılarının yanı sıra genital vücut sıvılarında virüslerin varlığını ve kalıcılığını tespit edebilmek için, bir grup araştırmacı PubMed üzerinden ilişkili makaleleri tarayarak bir meta-analiz gerçekleştirdi.

Centers for Disease Control and Prevention‘da yayımlanan makalelerinde araştırmacılar toplamda 27 farklı virüs tipinin, insan sperminde mevcut olabileceğini tespit etti ve bu virüs tipleri ile yaşam sürelerini tetkik etti. Araştırmacılar Zika virüsünün spermlerin içinde 6 aya kadar yaşayabildiklerini keşfettiklerinde, bu hastalığa yakalanmış olan veya enfeksiyonu taşıyan üstelik çocuk sahibi olmayı düşünen insanların ciddi risk taşıdığı ve tehdit unsuru olduğunu da görmüş oldular.

Bilim Fili’nde yer alan habere göre, cinsel yolla virüsün 41 günlük süre içerisinde geçebileceği ve bu yolla bulaşacağı da daha önceki hasta kayıtları, medikal öyküler ve araştırmalar dolayısıyla hali hazırda biliniyordu. Araştırmacıların yeni gerçekleştirdiği makale meta-analizi ise Zika virüsünün haricinde 26 ayrı virüs tipinin daha sperm içerisinde yaşayabildiği ve kan dolaşımına katılarak öncelikle dolaşımı daha sonra da diğer organları enfekte edebileceği ortaya koyuldu. Bu virüs tiplerinden bilinen birkaç tanesi şöyle; Ebola virüsü, HIV, hepatit B ve uçuk virüsü.

3.800’den fazla bilimsel yayın ve makaleyi tarayan araştırmacılar, testislerde en az 11 virüsün yaşayabildiğini ve bu virüslerin içerisinde gribe neden olan virüs, dang humması (dengue) virüsü ve ağır akut solunum yolu rahatsızlıkları sendromuna sebep olan virüslerin de bulunduğunu açığa çıkardı.

Elbette bu virüsler, sperm içerisinde de varlıklarını sürdürebiliyor. Buradan yola çıkılsa da, tüm bu 27 virüs tipinin de insandan insana geçme yeteneğinin olmadığını belirtmekte fayda var. Buna karşın, bahsi geçen virüsler bulaşıcı olmasalar da farklı bir takım komplikasyon ve sonuçlara neden olabilmektedir. Bu risklerin içinde, doğurganlığın azalması, sperm kalitesinin düşmesi ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara daha kolay yakalanma riski gibi veriler bulunuyor.

Araştırmacılar, meta-analizlerinin ardından, bu virüslerden bazılarının sperm DNA’sında mutasyonlara dahi sebep olabildiğini ve bu mutasyonların eğer mutant DNA’ya sahip sperm yumurtayı döllerse gelecek nesillere de dolayısıyla geçmiş olacağını belirtiyor.

Ayrıca Emerging Infectious Diseases dergisinde de yayımlanan makalede, bilim insanları, daha önce düşünülen rakamlardan çok daha fazla virüs tipinin insan sperminde de yaşayabildiğini anlamış olduğumuzu söylerken, cinsel yolla tam olarak nasıl bulaşabildiklerini ve tam olarak ne kadar süre ile ne kadarlık konsantrasyolarda ne miktarlarda var olabildiklerinin anlaşılması için daha fazla meta-analiz ve klinik araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.



