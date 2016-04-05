‘Düştü’ denilen 3 yaşındaki çocuk öldü; tecavüze uğradığı şüphesi var!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde annesinin merdivenden düştüğünü iddia ederek hastaneye getirdiği 3 yaşındaki oğlu yoğun bakımda 11 gün sonra hayatını kaybetti. Bebeğin tecavüze uğradığı şüphesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

DHA'nın haberine göre, Çayırova’ya bağlı Yeni Mahalle’de oturan G.K., 19 Mart tarihinde 3 yaşındaki oğlu A.C.K.’nin merdivenden düştüğünü iddia ederek, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne getirdi

Çocuğu muayene eden doktorlar, vücudundaki morluklar ve bağırsaklarındaki yırtılma nedeniyle tecavüze uğramış olabileceğinden şüphelenerek polise haber verdi.

Gözaltına alınan G.K. ile nikahsız yaşadığı M.Ç. çıkarıldıkları mahkeme tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonuçlara göre adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

Gebze’de özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan A.C.K geçtiğimiz Çarşamba günü 11 gün sonra hayatını kaybetti. A.C.K.’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.