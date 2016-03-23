'Çocuk istismarı için komisyon kurulması' önerisi AKP oylarıyla reddedildi!

MHP'nin çocuk istismarlarının araştırılması ve önlenmesine yönelik araştırma komisyonu kurulması için yaptığı teklif AKP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Komisyon önerisi oylanırken, AKP'li milletvekillerin dışarıda olduğu ve ilk etapta evet oyunun çıktığı belirtildi. Meclis Başkanı'nın oylamayı kabul etmemesinin arından tekrar edilen yeni oylamada AKP'liler salona girerek hayır oyu kullandı. Böylece önerge reddedilmiş oldu.

CHP Milletvekili Eren Erdem oylamayı Twitter hesabından duyurdu. Erdem paylaştığı mesajlar şöyle:

Önerininin AKP oylarıyla reddedilmesi, TBMM'nin resmi Twitter hesabından sansürlenerek üstü kapalı bir şekilde aktarıldı. Resmi hesaptan atılan tweet'te, önerinin içeriğine değinilmeden "MHP Grubunun önerisi görüşülüyor" ve "Öneri kabul edilmedi" denildi.