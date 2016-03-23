T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Çocuk istismarı için komisyon kurulması' önerisi AKP oylarıyla reddedildi!

CHP'li Erdem: Tüm muhalefet evet oyu verdi; ülkemiz için vahim bir durum!

23 Mart 2016 18:40

MHP'nin çocuk istismarlarının araştırılması ve önlenmesine yönelik araştırma komisyonu kurulması için yaptığı teklif AKP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Komisyon önerisi oylanırken, AKP'li milletvekillerin dışarıda olduğu ve ilk etapta evet oyunun çıktığı belirtildi. Meclis Başkanı'nın oylamayı kabul etmemesinin arından tekrar edilen yeni oylamada AKP'liler salona girerek hayır oyu kullandı. Böylece önerge reddedilmiş oldu.

CHP Milletvekili Eren Erdem oylamayı Twitter hesabından duyurdu. Erdem paylaştığı mesajlar şöyle:

Önerininin AKP oylarıyla reddedilmesi, TBMM'nin resmi Twitter hesabından sansürlenerek üstü kapalı bir şekilde aktarıldı. Resmi hesaptan atılan tweet'te, önerinin içeriğine değinilmeden "MHP Grubunun önerisi görüşülüyor" ve "Öneri kabul edilmedi" denildi.

ETİKETLER

tbmmakpçocuk istismarıred

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24