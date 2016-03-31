Çocuk istismarı bu kez Niğde’de; öğretmen, 12 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı!

Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı beldesinde Türkçe Öğretmeni İ.G., 12 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Hürriyet’in haberine göre, öğrencilerin rehberlik öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktı. Azatlı Beldesi Küllüce Ortaokulunda 12 öğrenci, Rehberlik öğretmenine Türkçe öğretmeleri İ.G.’nin kendilerini taciz ettiğini anlattı. Okul yönetiminin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine öğretmen İ.G. gözaltına alındı. Tacize uğradıkları iddia edilen 12 öğrenci, aileleriyle birlikte Çiftlik Adliyesine giderek ifade verdi.
Türkçe Öğretmeni İ.G., Çiftlik Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.