Düşen uçağın pilotunun eski sevgilisi konuştu: Bunu yapacağını 1 yıl önce ima etmişti!

Fransa'nın güneyinde düşen Germanwings uçağının yardımcı pilotu Andreas Lubitz'in eski sevgilisi, pilotun kendisine, “Bir gün tüm sistemi değiştirecek bir şey yapacağım ve o zaman herkes benim adımı öğrenecek ve unutmayacak” dediğini aktardı.

Germanwings uçağını Fransız Alpleri'ne kasten düşürerek kendisiyle birlikte 150 kişinin ölümüne sebep olduğu açıklanan Andreas Lubitz'in eski sevgilisi, yardımcı pilotun saldırıyı geçen yıldan beri planladığını ima eden açıklamalar yaptı. Hürriyet'in Bild gazetesinden aldığı habere göre, olay gününü de kapsayan 'hasta raporu'nu şirkete teslim etmediği ve hastalığını herkesten gizlediği ortaya çıkan 27 yaşındaki pilot, kendisiyle birlikte 150 kişinin canına mâl olan korkunç eylemi hakkında eski kız arkadaşına ipucu vermiş. Alman Bild gazetesine konuşan eski sevgili, kaza haberini duyar duymaz Lubitz'in ona geçen yıl söylediği şu sözleri hatırladığını aktardı: "Bir gün tüm sistemi değiştirecek bir şey yapacağım ve ozaman herkes benim adımı öğrenecek ve unutmayacak."

'Ne demek istediğini şimdi anlıyorum'

"Ne demek istediğini hiç anlamamıştım ama şimdi ortaya çıktı" diyen adı açıklanmayan kadın, Lubitz'i "sancılı bir karakter" olarak tanımladı ve onu kendisini korkutan kişisel sorunları ve değişken davranışları yüzünden terk ettiğini söyledi. Geceleri kâbus gördüğünde, 'Düşüyoruz' diye çığlıklar atarak uyandığını anlatan kadın, "İçinde yaşadıklarını başkalarından nasıl gizleyeceğini çok iyi biliyordu" dedi.

Alman polisi, şimdi eski sevgilisiyle Lubitz'in ruh haline ilişkin kapsamlı bir görüşme yapmak istiyor.

Gelecek yıl evlenmeyi planlıyorlardı

Çiftin yedi yıl birlikte olduğu ve Düsseldorf'un banliyösünde birlikte yaşadıkları öğrenildi. Medyada yer alan bir habere göre, çift, nişanlıydı ve gelecek yıl evlenmeyi planlıyordu. İddialar arasında, genç pilotun kazadan kısa bir süre önce sevgilisini yeniden kazanmak için iki lüks otomobil siparişi verdiği, fakat kız arkadaşının teklifini reddettiği de yer aldı.

Kazadan bir gün önce ayrıldılar

Fransız televizyonu iTele ise genç pilotun kazadan bir gün önce nişanlısından ayrıldığı iddiasını ortaya attı. Kanalın haberine göre Lubitz, uçağı düşürdüğü bölgeyi, 1996-2003 yılları arasında kayak yapmak için sık sık gittiği için, çok iyi biliyordu.

Sağlam tek bir ceset yok

Öte yandan arama kurtarma ekipleri, uçağın düştüğü bölgede çalışmalara devam ediyor. Sağlam cesede ulaşılmadığı açıklanırken, olayda hayatını kaybedenlere ait yaklaşık 600 parçanın bulunduğu öğrenildi. İki otelde DNA örnekleri almak için geçici laboratuvarlar kuruldu.