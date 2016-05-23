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Dünya

"Düşen Mısır uçağının pilotu acil iniş yapmak istedi" iddiası

19 Mayıs'ta düşen uçağın 56 yolcusu ve 10 mürettebatı bulunuyordu

23 Mayıs 2016 11:57

Paris-Kahire seferini yaparken Akdeniz'e düşen yolcu uçağının pilotu ve hava trafik kontrolörleri arasındaki konuşmaya dair ortaya atılan iddiaya göre, Pilot Muhammed Said Şukeyir, uçağın duman kapladığını belirterek hava trafik kontrolörüne acil iniş yapacağını bildirmiş. 19 Mayıs'ta düşen uçağın 56 yolcusu ve 10 mürettebatı bulunuyordu.

Fransız televizyonu M6'ya konuşan Paris'teki havacılık kaynakları, söz konusu diyaloğun birkaç dakika sürdüğünü; ardından da pilotun, yangının söndürülmesi ve dumanın temizlenmesi için "hızlı bir iniş" yapmak için harekete geçtiğini belirtti.

Fransız televizyonu, ani alçalmaların, kabin basıncında büyük değişimlere neden olabileceğini ve bunun aşırı derecede tehlike arz ettiğini vurguladı.

Fransız araştırmacılar, uçağın radardan kaybolmasından dakikalar önce birkaç noktadan dumanlar çıktığını tespit etmişti. Araştırma ekibinin sözcüsü Sebastien Barthe, “Bu genellikle yangın anlamına gelir” demişti.

 

Tüm senaryo değişir

 

Fransız televizyonu M6'nın iddiasının doğru çıkması halinde, uçağın düşüş nedenine dair senaryolar da büyük oranda değişecek. Zira yetkililer tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, pilotların uçakta herhangi bir sorun olduğuna dair bildirim yapmadıkları belirtilmişti.

 

Kontrolsüz şekilde 22 bin feet alçalmıştı

 

Mısır Hava Yolları’na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı 56 yolcu, yedi mürettebat ve üç güvenlik görevlisi düşmüştü. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, “Uçaksaat 03.37’de 37 bin feet yükseklikte iken, önce 90 derece sola, ardından da 360 derece sağ manevra yaparak 15 bin feet’e indi. 10 bin feet’e indiğinde de izi kayboldu” demişti.

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Mısır Havayolları'na ait uçağın düşüş nedeni ile ilgili yeni bulgulara ulaşıldı. Uçağın güvenlik sisteminin düşüş öncesinde kabinde dumanların yükseldiğine dair sinyaller yolladığı tespit edildi.

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