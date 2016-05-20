Mısır ordusu: Kayıp yolcu uçağının enkazı bulundu

Fransa'nın Paris kentinden kalkarak Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden ve dün sabaha karşı Akdeniz'de radardan kaybolan Mısır Havayolları'na ait yolcu uçağıyla ilgili Mısır ordusundan gelen açıklamada, uçağın enkaz parçalarına İskenderiye kenti açıklarında bulunduğu duyuruldu.



NTV'nin haberine göre, Mısır ordusundan yapılan açıklamada, "Mısır donanması yolculara ait eşyalara rastladı. Aynı bölgede kara kutunun bulunması için çalışmalar yürütülüyor" denildi.



Mısır kazanın terörist saldırı nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini açıkladı. Mısır Başbakanı Şerif İsmail, kaza için geçtiğimiz yıl Rus yolcu uçağının Mısır'da düşürülmesi benzeri bir olay da dahil herhangi bir seçeneği ihtimal dışında bırakmak için çok erken olduğunu söylemişti.



Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaule Havaalanı'ndan kalkan Mısır Havayolları'na (EgyptAir) ait bir yolcu uçağı yerel saatle 02.45'te Akdeniz'de Mısır hava sahasına girdikten sonra radarda kaybolmuştu Uçakta 56 yolcu ve 10 mürettebat bulunuyordu.



Mısır Havayolları'na ait 804 sefer sayılı Airbus A 320 tipi yolcu uçağı ile Mısır hava sahasına girdikten 16 kilometre sonra, 11.280 kilometre yüksekteyken irtibat kesilmişti.