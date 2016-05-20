T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır ordusu: Kayıp yolcu uçağının enkazı bulundu

"Mısır donanması yolculara ait eşyalara rastladı. Aynı bölgede kara kutunun bulunması için çalışmalar yürütülüyor"

20 Mayıs 2016 15:42

Fransa'nın Paris kentinden kalkarak Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden ve dün sabaha karşı Akdeniz'de radardan kaybolan Mısır Havayolları'na ait yolcu uçağıyla ilgili Mısır ordusundan gelen açıklamada, uçağın enkaz parçalarına İskenderiye kenti açıklarında bulunduğu duyuruldu.

NTV'nin haberine göre, Mısır ordusundan yapılan açıklamada, "Mısır donanması yolculara ait eşyalara rastladı. Aynı bölgede kara kutunun bulunması için çalışmalar yürütülüyor" denildi. 

Mısır kazanın terörist saldırı nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini açıkladı. Mısır Başbakanı Şerif İsmail, kaza için geçtiğimiz yıl Rus yolcu uçağının Mısır'da düşürülmesi benzeri bir olay da dahil herhangi bir seçeneği ihtimal dışında bırakmak için çok erken olduğunu söylemişti. 

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaule Havaalanı'ndan kalkan Mısır Havayolları'na (EgyptAir) ait bir yolcu uçağı yerel saatle 02.45'te Akdeniz'de Mısır hava sahasına girdikten sonra radarda kaybolmuştu Uçakta 56 yolcu ve 10 mürettebat bulunuyordu.

Mısır Havayolları'na ait 804 sefer sayılı Airbus A 320 tipi yolcu uçağı ile Mısır hava sahasına girdikten 16 kilometre sonra, 11.280 kilometre yüksekteyken irtibat kesilmişti.

ETİKETLER

Mısır yolcu uçağıAkdenizde düşen Mısır uçağıMısır ordusuMısır uçağı enkazı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24