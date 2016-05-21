Düşen Mısır uçağında yangın şüphesi



Paris-Kahire seferi sırasında radardan kaybolan Mısır Havayollarına ait MS804 sayılı uçağın akıbetiyle ilgili yeni bulgulara ulaşılıyor. Fransız yetkililer uçağın düşüşü öncesinde kabinde dumanların yükseldiğine dair iddiaları doğruladı.

Fransız Sivil Havacılık Kurumu BEA yetkilisi bugün yaptığı açıklamada, Airbus A320 tipi uçağın perşembe sabahı Paris'ten havalandıktan sonra Akdeniz üzerinde düşmeden önce uçağın ön kısmındaki tuvaletin bulunduğu bölümde dumanlar yükseldiğinin tespit edildiğini söyledi. Yapılan açıklamada, "düşüşten önce kabinde dumanların yükseldiğine dair ilgili güvenlik sinyalleri alındığı" belirtildi.

Ancak yetkililer uçağın hangi nedenle düştüğüne dair kesin bir açıklama yapmadı. Düşüş nedeninin tam olarak tespit edilmesi için uçağın kara kutularına ulaşılması gerekiyor. Mısırlı yetkililer olayın terör saldırı olabileceğine işaret etmişti. Deutsche Welle'ye açıklama yapan havacılık uzmanı Tim van Beveren de dumanın teknik bir arızadan da kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Akdeniz'de ceset parçaları bulundu

Perşembe sabahı içinde 10'u mürettebat, 66 kişi taşıyan MS804 sefer sayılı Paris-Kahire uçağı Akdeniz üzerinde radardan kaybolmuş ve ardından düştüğü açıklanmıştı. Cuma günü Mısır'ın Akdeniz'in kıyısındaki İskenderiye kentinin 290 km açıklarında uçaktaki yolculara ait olduğu tespit edilen vücut parçaları ve kişisel eşyalar bulundu.

Arama çalışmalarına geniş çaplı devam edilirken, Fransa uçakta bulunan iki kara kutunun bulunması için deniz dibini taramakta kullanılan özel bir araştırma gemisinin daha bölgeye gönderildiğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da bir açıklama yaparak olaydan duyduğu "derin üzüntüyü" dile getirdi, kayıp yakınlarına taziyelerini bildirdi.

Paris-Kahire seferi sırasında düşen uçaktan sağ kurtulan olması ihtimali bulunmuyor. Uçaktaki çoğu yolcu Mısır ve Fransız uyrukluydu.