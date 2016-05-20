Mısır Havayolları'na ait uçağın düşüşüyle ilgili konuşulan 3 olasılık

Mısır Havayolları EgyptAir'in Paris-Kahire seferini yapan MS804 sefer sayılı uçağın neden düştüğüne dair soru işaretleri var.

Uzmanlar, somut veriler elde edilene kadar mekanik arızadan, 'terör saldırısı' ihtimaline kadar her türlü ihtimalin mümkün olabileceğini belirtiyor.

The Telegraph gazetesi ve BBC'nin konuştuğu uzmanlar, ihtimalleri derledi.

1- Mekanik arıza

Havacılık uzmanı Gerard Feldzer, düşen A320 model yolcu uçağının 2003 yılında hizmete girdiğini, dolasıyla 'nispeten yeni' olduğunu belirtip "Motorun patlaması gibi büyük bir teknik arıza çok olası değil" diyor:

"Üstelik dünyanın en çok satan orta menzilli uçakları olan A320lerin mükemmel bir güvenlik geçmişi var. Dünyada her 30 saniyede bir, bir A320 model uçak havalanır veya iner. Uçak, Fransa'dan havalandığında 24 saat içindeki beşinci seferini yapıyordu. Son uçuşundan önce de Eritre, Mısır ve Tunus seferleri yapmıştı. Bu uçuşlarda herhangi bir arıza bildirisi de yoktu.

Fransa'nın havacılık Soruşturma ve Analiz Bürosu eski müdürü Jean-Paul Troadec, Europe 1 radyo kanalına açıklamasında "Bu modern bir uçak, olay uçuşun ortasında koşulların gayet normal olduğu bir anda yaşandı. Bu olayda uçağın bakımına veya uçağın kalitesine dair bir soru işareti yok" dedi.

Troadec, EgyptAir'in de Avrupa'da faaliyet onayına sahip olduğunu, dolayısıyla kara listede bulunan bir havayolu olmadığına dikkat çekti.

Fransız Havayolları'ndan eski bir pilot ise uçağın düşüş hızının belirleyici olacağı görüşünde. François Suchel, "Uçağın her bir dakikada kaybettiği metre sayısı çoğu şeyi açıklar. Motor arızası nispeten daha düşük bir düşüş hızı yaratır. Basınç azalması ise çok daha yüksek düşüş hızı yaratır, her bir dakikada yaklaşık 5-6 bin fit (1500-1800m)" diye açıklıyor.

Flight Magazine adlı derginin operasyonlar ve güvenlik editörü David Learmount da Yunan Savunma Bakanlığı'nın, uçak radardan kaybolmadan önce 25 bin fit düştüğü ve Mısır hava sahası içinde keskin dönüşler yaptığı açıklamasına atıfta bulunuyor ve "uçuş açıkça istikrarsız hale getirilmiş, ama bu istikrarsızlığın sebebi bilinmiyor" diyor.

Learmount'a göre bunun uçağın kaçınma manevraları yaptığı veya kontrolden çıktığı anlamına geldiğini söylemek zor, uçakta patlayıcı olduğu sonucuna da varmak için yeterli veriler yok.

2- Vurularak düşürüldüğü ihtimali

Uzmanlara göre uçağın vurularak düşürülme ihtimali düşük. Zira bölge, dünyanın en çok gözlemlenen bölgelerinden biri, dolayısıyla bir uçağa saldırı düzenlenmesi ihtimali de zor.

Havacılık uzmanı Gerard Feldzer, "Olayla ilgili bize işaretleri enkaz verecek. Enkazda patlayıcı izi bulunup bulunmadığı anlaşılacak" diyor.

3- Uçak içinde patlama

ABD Federal Havacılık Kurulu eski Başkanı Michael Goldfarb "Mürettebat yanıt vermiyordu, büyük ihtimalle bir felaketten dolayı iş yapamaz hale getirilmişlerdi. İnsanlar bu felaketin bir bomba olabileceği ihtimali üzerinde duruyor" diye konuştu.

Goldfarb'a göre "Uçağın enkazı belirleyici olacak. Enkaz alanı daha darsa, uçak doğrudan düşmüş anlamına gelir, eğer alan geniş bir alana yayılmışsa büyük bir ihtimalle patlayıcı madde olabilir."

Paris'teki savcılar, uçağın bir terör saldırısına uğrama ihtimaline karşı Charles de Gaulle havaalanı çalışanları hakkında soruşturma başlattı.

Herhangi bir örgüt henüz olayla ilgili olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

Paris'te geçen yıl Kasım ayında yaşanan IŞİD saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti.

Yapılan incelemelerin ardından Charles de Gaulle havalimanında çalışan personelden bazılarının havalimanının belli bölümlerine girmeleri güvenlik tedbirleri gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Giriş yetkileri sınırlanan personelin avukatı Eric Moucay de BBC'ye yaptığı açılamalarda, radikal örgütlerin havalimanı personeliyle irtibata geçerek çalışanları örgüte katılmaya ikna etmeye çalıştığını söyledi.

EgyptAir, uçağın Paris'ten havalanmadan önce güvenlik taramasından geçtiğini söylüyor. Uçağa ve uçağın bagaj kısmına erişimi olan tüm havaalanı ve havayolları çalışanlarının sorgulandığı bildiriliyor.

ABD'de Demokrat başkan adayı Hillary Clinton da CNN'e yaptığı açıklamada "Terör eylemi gibi görünüyor. Tam olarak nasıl gerçekleştiği ise henüz tespit edilemez" dedi.

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump da Twitter mesajında 'terör saldırısı' ihtimali olduğunu yazdı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI Başkanı James Comey ise henüz uçağın bilinçli bir şekilde düşürüldüğüne dair kanıt olmadığını vurguladı.