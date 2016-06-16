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Dürümlü'de hayatını kaybeden 16 köylü 'sivil şehit' statüsüne alındı

12 Mayıs'ta Dürümlü mezrasında PKK'ın 15 ton patlayıcı yüklü kamyonunun infilak etmesiyle 16 kişi hayatını kaybetmişti

16 Haziran 2016 16:14

Diyarbakır Dürümlü köyünde PKK'nın patlattığı bomba ile hayatını kaybeden 16 köylü 'sivil şehit' statüsüne alındı. Köylüler için 33'er bin lira tazminat ödendi ve yakınlarına maaş bağlandı.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, Diyarbakır Dürümlü köyünde PKK'nın patlattığı bomba ile hayatını kaybeden Tanışık Köyü'nden 16 kişi sivil şehit statüsüne alındı. Köylüler için 33'er bin lira tazminat ödendi ve yakınlarına maaş bağlandı.

PKK'lılar, 12 Mayıs'ta Diyarbakır'ın Dürümlü köyü yakınlarında bombalı aracı patlatmış, 16 köylü hayatını kaybetmişti. 16 köylü 'Sivil terör şehidi' sayıldı.

Sivil şehit sayılan köylüler için kişi başı 33 bin lira tazminat ödenirken, geride kalanlara ve yetimlere de maaş bağladı.

 

 

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