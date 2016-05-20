CHP'den Diyarbakır'da hayatını kaybeden 16 köylü için taziye ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, beraberinde CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile milletvekilleri Mehmet Bekaroğlu, Ali Şeker, Niyazi Nefi Kara, Akın Üstündağ ve CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ile 12 Mayıs'ta Dürümlü mezrasında PKK'ın 15 ton patlayıcı yüklü kamyonunun infilak etmesiyle yaşamını yitirenler için Tanışık köyünde kurulan taziye evine geldi.

Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları ile görüşüp, başsağlığı dileyen heyet adına açıklama yapan Budak, milletvekilleriyle birlikte taziye için geldiklerini belirterek, buraya bir ateş düştüğünü, ateşin sadece köye değil, tüm ülkeye düştüğünü söyledi.

"Ateş sadece Doğu ve Güneydoğu değil, bütün ülkemizi sarmış durumda"

Budak, büyük bir katliam ve vahşetle karşı karşıya olduklarını, bu olayların ne ilk ne de son gibi göründüğünü ifade ederek, 1980'li yıllardan beri ülkenin çatışmalara sahne olduğunu kaydetti.

Acılarının büyük olduğunu dile getiren Budak, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Budak, "Terörü, teröristi, teröre yardım ve yataklık edenleri lanetliyoruz" diye konuştu.

Gazetecilerin, "Patlamada yakınlarını kaybedenlerin sizden bir talebi oldu mu?" sorusu üzerine Budak, hayatını kaybedenlerin yakınları ve muhtar ile görüştüklerini, saldırının faillerinin bulunmasını istediklerini aktardı.

Tanrıkulu da “silahla, şiddetle ve terörle Türkiye'de bu meselenin çözülemeyeceğini her ortamda ifade ettiklerini, bu vahşeti ve katliamı kınadıklarını” söyledi.

Buradan bütün Türkiye'ye seslendiklerini aktaran Tanrıkulu, “bu ölümlere dur demeleri gerektiğini, çatışmanın, terörün, şiddetin bitmesi ve sonlanması gerektiğini” bildirdi.