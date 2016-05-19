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Diyarbakır'daki patlamada ölen 16 köylünün muhtarı: Devlet sahip çıkmazsa halk ne yapsın?

"Ölen çocuklarımın ve yakınlarımın parçalarını gömdük, herkes parça halindeydi"

19 Mayıs 2016 14:10

Dürümlü Muhtarı Bayram YamanPKK'lıların 15 ton patlayıcı yüklü kamyonunun Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi kırsal alandaki Dürümlü Mezrası’nda patlamasıyla ilgili olarak, “Halk tepki gösterse ne olacak ki? Halk ne yapabilir ki? Halkın elinden bir şey gelebilir mi? Devlet kendi milletine sahip çıkmazsa halk ne yapabilir? Bir sürü çobansız olur mu?" dedi.

Vahdet'in haberine göre, Konuşmakta güçlük çeken Muhtar Bayram Yaman, “Hayatını kaybedenler benim oğullarımdı, kardeşimdi, hepsi akrabamdı hiç biri yabancı değildi fakat olan olmuş ben ne yapabilirim ne diyebilirim, elimden ne gelir ki? Herkes biliyor bütün dünya biliyor her şey meydandadır. Ben ne konuşabilirim ki? Bombayı patlatanları görmedim. Görsem kabul etmeyecektim. Kim yaptı ise Allah’a havale ediyorum. Allah hakkımızı alsın” diye konuştu.  

 

Herkes parça halindeydi

 

Tanışık Köyü muhtarı Bayram Yaman, “Ölen çocuklarımın ve yakınlarımın parçalarını gömdük. Herkes parça halinde idi. Bütün olarak kimseyi görmedik. Tabutla beraber gömdük” şeklinde konuştu. Torununun çok olduğunu belirten Yaman, “ Çocuklarımın hepsi evliydi. Çoluk çocukları vardı. 8 vardı, 9 vardı” ifadelerini kullandı.  

 

Elden bir şey gelmiyor

 

 ‘Kürt halkı artık PKK’ya tepki göstermeye mi başladı?’ sorusuna Bayram Yaman, “Halk tepki gösterse ne olacak ki? Halk ne yapabilir ki? Halkın elinden bir şey gelebilir mi? Devlet kendi milletine sahip çıkmazsa halk ne yapabilir? Bir sürü çobansız olur mu? Nasıl olacak bilmiyorum. Ben ne bileyim. Allah bilir. Allah bilir. Devlet kendi işini biliyor. Ne yapacaksa yapsın. Elimizden bir şey gelmiyor” şeklinde cevap verdi

 

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