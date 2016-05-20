Diyarbakırlı köylü: Dürümlü'deki acıyı unutamayız, PKK'dan özür bekliyoruz!

"Tam arabadan ineceğim esnada birden büyük bir patlama oldu, alevler yükseldi. Arabanın camları kırıldı. Bize bir şey olmadı. Arabadan indim. Her yer ceset parçalarıyla doluydu. Toplamaya çalıştım."

Bu sözler, 12 Mayıs gecesi PKK’lılara ait 15 ton bomba yüklü kamyonun infilak ettiği olaydan sağ kurtulan birkaç kişi biri olan Mizbah Yaman’a ait.

Patlama, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Sarıkamış Köyü’ne bağlı Dürümlü Mezrası’nda meydana gelmiş, Tanışık Köyü’nden 16 köylü hayatını kaybetmişti.

Köylüler, Türk bayrağının asılı olduğu çadırda taziyeleri kabul ediliyor.

Tanışık köyünü önce, Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun da aralarında bulunduğu CHP heyeti ziyaret etti, sonra da AKP'nin yeni genel başkan adayı, müstakbel Başbakan Binali Yıldırım.

Köyde herkes öfkeli ve tepkili. Köylülerin kimi kardeşini, kimi yeğenini, kimi arkadaşını, kimi oğlunu kaybetmiş.

"Bomba olduğunu bilseydik gitmezdik"

33 yaşındaki Mizbah Yaman da patlamanın şokunu hala üzerinden atamamış. Röportaj talebimi, fotoğrafının çekilmemesi şartıyla kabul ediyor.

Mizbah Yaman kamyonda kaç kişi olduğunu, kamyonun bomba yüklü olup olmadığını bilmediklerini söylüyor.

"Kamyonda bomba olduğunu bilseydik niye gidelim ki. Gitmezdik. Niye bu kadar ölüm yaşayalım" diyor ve ekliyor:

"Köyde taziyemiz vardı. Akrabalarım aradı. Bir kamyonun geldiğini, tartıştıklarını, takip ettiklerini söylediler. Bizim köyün aşağısında kum ocakları var. Kamyonculardan birinin kabadayılık yaptığını sandık. Biz de gittik."

Kamyona yaklaşık 150 metre kala araçlarını durdurmuşlar. Sonrası malum...

Patlamadan bir süre sonra hastaneye kaldırılmış. Ancak ertesi gün öğlen kendine gelmiş.

Çocukluğunu birlikte geçirdiği yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

"PKK'dan özür bekliyoruz"

Patlamanın nasıl meydana geldiği hala aydınlatılabilmiş değil.

Mizbah Yaman, bunu kendisinin de merak ettiğini söylüyor. PKK'dan kendilerini tatmin edecek, olayı tüm yönleriyle aydınlatacak bir açıklama bekliyor.

Yaman, "Bunca insanımızın kaybından kim sorumluysa, ortaya çıkarsınlar, cezasını versinler. Örgütten özür de bekliyoruz" diye konuşuyor.

Konu PKK'nın patlamayla ilgili açıklamasına geldiğinde, yanımızdaki bir genç araya giriyor. Açıklamadaki, "yerel işbirlikçiler" sözüne tepki gösteriyor:

"Bizim köyümüzde yerel işbirlikçiler yok. Açıklama mantıksız.”

Kamyona ateş açıldı mı?

PKK, patlamanın köylülerin kamyona açtığı ateş sonucu meydana geldiğini iddia etmişti.

Yaman'a göre de, PKK'nın açıklaması tatmin edici değil.

Mizbah Yaman ise patlama öncesi hiç silah sesi duymadığını vurguluyor:

"Silah sıkılsa bile kamyon kasası çelik. Pompalı ya da keleşle delinmesinin imkanı yok. Keskin nişancı olacak, fünyeye isabet edecek ki patlama olsun. Bu da karanlıkta mümkün değil.”

Acılı köy sakinin yakındığı bir diğer konu da, yakınlarının cesetlerinin tüm parçalarının toplanmamış olması:

"Yarın öbür gün, yakınlarımızın bir kolu, bacağı, ayağı, ayakkabısı bir yerlerden çıkacak" diyor Mizbah Yaman ve ekliyor:

"Bu acıyı unutamayız."