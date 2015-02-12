Durmuş Yılmaz: Böyle gergin dönemde siyasete girmem

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaşadığı faiz tartışmasıyla gündeme gelen eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, "MHP’den aday olacağı" yolundaki iddialara ilişkin olarak, “CHP ve MHP vekillik önerdi fakat siyaset benim kaldırabileceğim bir yük değil” dedi. “Siyasetin gergin, kavgalı ortamı benim mizacıma uygun değil” diyen Yılmaz, “Bu nedenle siyasete sıcak bakamıyorum. Açıkçası siyasete hiç de istekli değilim. Ancak yine de düşünmek için zaman var” diye konuştu.

Sözcü gazetesi yazarı Erdoğan Süzer’in sorularını yanıtlayan (12 Şubat 2015) Durmuş Yılmaz’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Sıradan emekçi bir adamım istifa etmem gerekmiyor’

- Sizi bundan sonraki dönemde siyasette mi göreceğiz? TEPAV’dan istifa etmeniz de gerekmiyor, aday adaylığı için zamanınız var.

Açıkçası hem MHP’den hem de CHP’den teklif geldi. Ancak ne yalan söyleyeyim, ben bu işe pek istekli değilim. Siyaset çok zor bir iş. İstifa konusu da söylediğiniz gibi. Malum kamu görevlisi değilim. Sıradan emekçi bir adamım. Siyasete girmek için istifam gerekmiyor.

- Siyasetin sizin deneyiminizde bir isme ihtiyacı olduğunu düşünmüyor musunuz?

Bana sorarsanız siyasetin hiç kimseye ihtiyacı yok. Baksanıza her yer dolu. Her yer dolup taşıyor. Bana ihtiyaç yok.

‘Siyasete girersem sözümün hiçbir ağırlığı kalmayacak’

- Peki, zaman zaman ekonomiye ilişkin yaptığınız eleştirilerinizi siyasette dile getirmeyi düşünmediniz mi?

Bulunduğum ortam ve deneyimim itibariyle yaptığım değerlendirmeler tamamen objektif nitelik taşıyor. Siyaset yapmıyorum. Doğru bildiğimi söylüyorum. Beni doğru tanıyanlar da sözlerimin arkasında siyaset aramıyor. Oysa siyasete girersem bir etiketim olacak. Siyasi bir kimliğim olacak. Yine aynı şeyleri söyleyeceğim, ancak bu sefer sözlerimin ağırlığının olmayabileceği endişesini taşıyorum. Böyle bir risk ne yazık ki var.

‘İstekli değilim, yine de düşünmek için süre var’

- Siyasete kapınızı tamamen kapattınız mı, yoksa az da olsa açık kapı bıraktınız mı?

Siyaset teklifi almak güzel. Teklif getirenlere, gönderenlere çok teşekkür ediyorum. Onları kırmak istemem. Ancak siyaset benim kaldırabileceğim bir yük değil. Siyasetin gergin, kavgalı ortamı benim mizacıma uygun değil. Bu nedenle siyasete sıcak bakamıyorum. Açıkçası siyasete hiç de istekli değilim. Ancak yine de düşünmek için zaman var.