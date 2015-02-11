MHP'den Durmuş Yılmaz sürprizi

7 Haziran'daki milletvekili seçiminde AKP'den aday olmak için bürokrasiden art arda istifalar gelirken, MHP'den sürpriz bir isim aday olacak. Merkez Bankası Başkanlığı döneminde faizlerin indirilmesi konusunda dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'la sürtüşme yaşayan, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yine faizler konusunda "Keynes" polemiğine giren Durmuş Yılmaz MHP'den aday olacak.

Milliyet'te yer alan habere göre, Merkez Bankası Başkanlığı'nı Erdem Başçı'ya devrederek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Başdanışman olan Durmuş Yılmaz'ın adaylığına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den onay çıktığı öğrenildi. Yılmaz, ırgatlıktan bürokrasinin zirvesine giden bir başarı öyküsünün sahibi. Merkez Başkanlığı döneminde hükümetle özellikle faiz indirimi ve enflasyon konularında karşı karşıya gelen Yılmaz, Ankara Yenimahalle'deki mütevazi evinin kapısında serilmiş gazete üzerindeki ayakkabılarla gündeme gelmişti. Görev süresinde başarılı icraatları kadar, ilginç kişiliği ve hayat tarzıyla da konuşulan Yılmaz, hayatı boyunca hiç kol saati almamış. Halen kullandığı saatini ise 1999'da mesai arkadaşları hediye etmiş.