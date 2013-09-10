Durmuş Yılmaz: Siyasi söylemler yapılmazsa dolar düşer

Geçen haftanın son işlem gününde Fed’in tahvil alımlarını azaltmasının gecikeceğine işaret eden ABD tarım dışı istihdam verisi ile TL’de başlayan değer kazancı Merkez Bankası’nın hem dün hem de bugün en az 200 milyon dolar satacak olması ve ek sıkılaştırma uygulamasının da desteğiyle sürdü.



Bankacılar TL’nin geçen hafta diğer para birimlerindeki kazançların zamanında oldukça negatif ayrıştığını bu ayrışmaya bir yerde ara verilmesinin de önemli olduğunu söyledi. TL bugün gelişmekte olan ülke para birimlerine göre açık ara daha iyi bir performans gösterdi.



Bir bankanın döviz masası yöneticisi, “Geçen hafta boyunca TL diğer gelişmekte olan para birimlerinden oldukça negatif ayrışmıştı. Bugün gelişmekte olan ülke para birimlerinin bazıları da değer kazanıyor. Dışarıda hava olumlu sadece Merkez Bankası adımları değil ama bunların da desteğiyle TL değer kazanıyor” dedi.



Yatırım Finansman Stratejisti Hakan Tezcan, “ TL değerleniyor. TL en hızlı değer kazanan para birimi. Son dönemde, özellikle iki haftada, gerek Brezilya reali gerek Hindistan rupisindeki tedbirlerle sert kazanımlara TL tepkisiz kalmıştı, bunun gecikmeli telafi tepkisi” dedi.



Geçen hafta 2.0845 TL’ye kadar yükselerek rekor kıran dolar günü 2.0270 TL’den tamamladı. Borsa İstanbul da yüzde 3.65 artarak 69.689 puana çıktı.





'Siyasi söylemler yapılmazsa dolar düşer'





Merkez Bankası eski Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Durmuş Yılmaz, siyasi söylemlerden kaçınmanın doların TL karşısındaki değerlenmesini durduracağını söyledi. Cnbc-e’ye konuşan Yılmaz, Merkez Bankası’nın gelişen koşullara hızlı reaksiyon gösterdiğini ifade etti.



Yılmaz, “Her ekonomik uygulamanın ardından bir tercihler silsilesi var” dedi.



Dünyada düşük faiz döneminin sona ermesinin Türkiye’yi de etkileyeceğini ifade eden Yılmaz, “Herkesin gönlünden geçen faizlerin düşük kalması. Düşük faiz ortamını sağlayacak politikaların uygulanması önemli. Ucuz ve bol para dönemi sona eriyor. Bize yansımaları mutlaka olacak” diye konuştu.



Durmuş Yılmaz, siyasilere rağmen Merkez Bankası’nın sadece verilere baktığına inandığını söyledi ve “Yanlış siyasi söylemlerden kaçınılması koşuluyla TL değer kazanacak” dedi.

Merkez Bankası eski Başkanı sözlerini şöyle tamamladı: “Genişlemeci politikadan çıkış TL’nin değerini düşürecek. Ortalık yatışınca Türkiye’ye sermaye girişleri hızlanacak. TL’de değer kaybını en aza indirmek için tedbirler alıyor.”