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Politika

Erdoğan'dan Durmuş Yılmaz'a: İşine baksın, onu muhatap alıp da bir şey söyleyecek halim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın başarısının kendisine ait olmadığı ileri sürdü

03 Şubat 2015 21:49

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın “faiz silahıyla yapısal sorunlar çözülmez” şeklindeki sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Durmuş Bey kendi işine baksın” sözleriyle yanıt verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı Kitta ile yaptığı ortak basın açıklamasında, Durmuş Yılmaz’ın sözleriyle ilgili bir soruya Erdoğan şu cevabı verdi: "Durmuş Bey kendi işine baksın. Onu muhatap alıp da burada herhangi bir şey söyleyecek halim yok. Kendisinin başarı grafiğini gayet iyi bilen birisiyim. Onların dönemi bizim faizle mücadelemizde çok farklı bir mücadeleyi sürdürdüğümüz dönem olmuştur.

Kendi maharetleri değildir. Bizim özel gayretlerimizdir. Düşük faiz, büyüme oradaki tespitleri de çok çok yanlış. Gerek ABD'yi bu şekilde değerlendirmesi ayrı bir yanlış. Şu anda ABD'yi az büyüyen bir ülke olarak nitelemek bir insanın bakar kör olmasıdır. Şunu sormak lazım. Şu anda ABD'de faiz oranı nedir, enflasyon nedir? Bunu bir öğrensin. Acaba büyüme oranları bize göre nedir? Buna bakmak lazım" şeklinde konuştu.

 

Durmuş Yılmaz ne söyledi?

 

Durmuş  Yılmaz, BBCTürkçe'ye verdiği röportajda, ekonomideki tüm sorunların çözümünün de para politikasında aranmaması gerektiğini belirterek, "Düşük faiz ekonomik büyümenin yegane sebebi olsaydı bugün Avrupa'da ekonominin hızlı büyümesi gerekirdi, Amerika'nın hızlı büyümesi gerekirdi" ifadelerini kullanmıştı.

 

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