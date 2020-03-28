“Duraklarda ve araçlarda güvenli mesafeyi koruyalım; otobüs bekleme süresi sadece 10 dakika”

İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin aldığı tedbirlere göre, şehirler arası seyahatler valilik iznine bağlı. Ancak Asya ve Avrupa'yı birleştiren en uzun otobüs hattı 500T ile 522 gibi hatlarda sorunlar yaşanabilir. Yurttaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, İstanbul'daki şehir içi ulaşım için alınan önlemlerin yetersiz olduğunu dile getirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan bir sosyal medya kullanıcısı uzun seyahat yapan otobüs hatlarına dikkat çekti ve "Sabah işbaşı yapacak bir otobüs dolusu emekçinin 500T ile Tuzla'dan Topkapı'ya gitmesinde sorun yok ama Kamil Koç ile İzmit’e gitmek yasak" diye yazdı.

Neden bazı otobüsler çok kalabalık?

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle toplu taşıma araçlarında ruhsatta belirtilen yolcu sayının yarısı kadar yolcu taşınabileceğini duyurması üzerine İETT, her araç tipine göre yolcu sayılarını belirledi.

Kurum şoförlerine talimat veren İETT, belirlenen sayının aşılması durumunda yeni yolcu almamaları, duraklarda otobüse binmeye çalışan yolcular olması durumunda filoya haber vermelerini istedi.

Ancak İETT’den geçilen bilgi notunda durakta bekleyen vatandaşlardan bazılarının inen yolcuların ardından orta kapılardan binerek otobüsler için belirlenen sınırın aştığına dikkat çekildi. Şoförlerin müdahalesi etmesi durumunda ise otobüs içinde tartışmalar, kavgalar çıkabildiği ve bunun salgın riskini arttırdığı belirtildi.

Yolculardan güvenli mesafe konusunda duyarlı olmalarını isteyen İETT, şoförlerini zor durumda bırakıldığını, bir sonraki otobüsü bekleme süresinin en fazla 10 dakika olduğu bilgisini paylaştı.

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