İçişleri Bakanı Soylu: Sahillerde spor yapmak, piknik yapmak, balık tutmak yasaklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koronavirüs nedeniyle, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında "Cumartesi ve pazar günleri için ormanlarda, piknik alanlarında, sahil kenarlarında; yürümek, koşmak, spor yapmak, balık tutmak yasaklanıyor. Hafta sonu için gelecek bu uygulamayı, valiler isterse hafta içi de uygulanabilir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, NTV'de Koronavirüs salgını ve tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Otobüs seyahatlerine kısıtlama getirileceğini de açıklayan Soylu, hayatın yüzde seksen oranında durduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Günle 10 milyonu aşkın kişi toplu taşıma kullanırken şu anda 1 milyon 800 bin kişi kullanıyor" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı konusuna da değinen Soylu, "Sokağa çıkma yasağına gerek yok" demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda bugünden bir şey söyleyebilmek sadece tahmindir" dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Toplam 12 belde ve köy karantinada"

"İlk kez Rize'de alınan karar değil. Türkiye'de belde ve köy olarak 12. karar. Bazı köylerde veya beldelerde bulaşım riski çok olunca bu kararı alabiliyorlar. Rize'de 5 ayrı noktada alınan tedbirin amacı bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var.

211 bin 670 iş yeri kapandı. bin 448 adli ve idari işlem yaptık.

Yüzde seksen hayat durmuş durumda. Kapanmayan ticarethaneler hareketli. Güvenlik, sağlık ve temel tedarik zincirleri hareketli durumda. Bütün bunları takip ediyoruz. Bunları her sabah 09:00 itibarıyla bir önceki günün raporlarını alıyoruz. Örneğin toplu taşıma, bizim çağrılarımız.

18 büyükşehir belediyesinden seri izlemeye çalışıyoruz. Günde 10 milyonu aşkın kişi toplu taşıma kullanırken şu anda 1 milyon 800 bin kişi kullanıyor.

Şehirler arası otobüs yolcularında yüzde doksan azalma var; sefer sayısında yüzde yetmiş sekiz düşüş var.

Kamu düzenin devam etmesi, sağlık sisteminin hayatta kalması, sosyal izolasyon ve tedarik zincirinin kırılmaması parametreleri üzerinden devam ediyoruz.

"'Sokağa çıkma yasağına gerek yok' demem"

Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin dedik, spekülasyon yarattılar. Elbette herkes kendi OHAL'ini ilan etsin. "Sokağa çıkma yasağına gerek yok" demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda bugünden bir şey söyleyebilmek sadece tahmindir.

65 yaş üzerine sınırlama koyduk mesela, kimsesizse yalnızsa ona ait de çözümler ürettik. "Ne yaparsanız yapın "demiyoruz. Sosyal devletin bütün unsurlarını ortaya koymaya çalışıyoruz.

65 yaş üzeri 405 bin 705 vatandaşımıza elimizi uzatmaya çalıştık.

Bizim insanımız titizdir, devlete karşı mahçup olmak istemez. Mağduriyet yaratmamak için her adımı titiz atmaya çalışıyoruz, mesela araç muayenelerini erteledik son genelgeyle...

"Vatandaşımızı bu dönemde istismar edene acımayacağız"

"Fahiş fiyat, stokçuluk, fırsatçılık" vatandaşlarımız bunları görünce bildirsinler; acımamız yok. Vatandaşımızı bu dönemde istismar edene acımayacağımızı bilsinler. Yaklaşık 217 ürüne satışı yapan yere işlem yaptık. Sadece gıda ve tıbbi malzeme değil, bu konuda fahiş fiyat, stok ortaya koyan birçok yer. Önümüzdeki günlerde el koymaları paylaşacağız.

"Bulaş riskinden sonra sınıra gitmek isteyene 'hayır' demeyiz"

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki 5bin 800 mülteciyi oradan aldık. 9 vilayete götürdük. Bulaş riski geçtiği zaman kim Pazarkule'ye gitmek isterse yine hayır demeyiz.

Umreden dönenler şu anda 19 bin 220. Türkiye içinde aldık bunları, hiçbir eksiklerini bırakmadık. 5 yıldızlı otelde nasıl hizmet görüyorlarsa öyle hizmet görecekler

"Otobüs seyahatlerine kısıtlama getiriyoruz"

Özellikle toplu taşımalar ve şehir içindeki hareketlilikten çıkardığımız rakamlar. Özellikle İstanbul'dan büyüklerimiz memleketlerine gidiyorlar. Buna ait bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Büyük ihtimalle otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz. Orada bir otorite kuruyoruz şimdi. İzne bağlı olmadan, zorunlu sebep olmadan sefer yaptırmayacağız.

"Maske, tulum ve gıda tedariği konusunda sıkıntımız yok"

Birçok şehirde girişlerde sağlık taraması yapılıyor girişlerde, yaygınlaştırmaya çalıştırıyoruz bunu da. Bizim derdimiz sosyal izolasyonun diğer üç parametreyi ayakta tutmak kaydıyla sağlamak.

Maske ve tulumla ilgili aldığım rakamlar Türkiye’ye yetecek seviyede. Gıda tedarik zincirinde de sıkıntımız olmadığını biliyoruz

Sağlık Bakanlığımızın böyle bir tasarrufu var. Açıklayanlar da var açıklamayanlar da var. Bu bizim bilmediğimiz anlamına gelmiyor. Nereye ne şekilde gittiğini takip ediyor, onun üzerinde yürütmeye çalışıyoruz.

"Sahillerde spor yapmak yasaklandı"

Biraz sonra yayınlanacak genelgeyle bu geceden itibaren mesire alanları, ormanlar, piknik alanları, sahil kenarları, yürümek, koşmak, spor yapmak, balık tutmak dahil yasaklanıyor. Hafta sonu için gelecek bu uygulamayı, valiler hafta içi de uygulanabilir.

"Provokatif paylaşım yapanları ses analiziyle tespit ediyoruz"

“2 bin 723 oldu. Gerek istihbarat gerek Siber Suçlar Daire Başkanlığımız 15 Temmuz’dan sonra olağanüstü bir yetenek kazandı. İnfial oluşturmaya, vatandaşımıza hakaret etmeye yönelik, tedirgin etmeye yönelik bir paylaşım yapılıyorsa biz onu enseleriz. Biz onu yakalarız ve savcılığa teslim ederiz. Yüzde 70’i bunların FETÖ, PKK ve PYD hesapları. Önemli bir bölümü bunların yurtdışında. FETÖ’cüler klavye başına oturmuş vatandaşımızın korkuya endişeye kapılması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ses analizimiz eksikti bizim ama bu konuda da ciddi adımlar attık. Bu mesajlaşma gruplarına gelen ses mesajları vardı. Bu ses analizinin eksik olduğunu bilip bunun üzerinden gidiyorlardı."

“Kapanan işyerleri için biraz daha sabır. Vatandaşımızdan evde kalmasını, sosyal izolasyona uygun davranmasını ve buradan hep birlikte başarıyla çıkabileceğimizi söylüyorum. Bir şehirden bir şehre gitmeyelim. Biraz daha sabredelim. Burada yapmamız gereken bu kurallara uymaktır. Şehirlerde şehir hareketliliği yapanları da tek tek kontrol etmemiz lazım. ”