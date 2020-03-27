İçişleri Bakanı Soylu: Sahillerde spor yapmak, piknik yapmak, balık tutmak yasaklandı

"İlk kez Rize'de alınan karar değil. Türkiye'de belde ve köy olarak 12. karar. Bazı köylerde veya beldelerde bulaşım riski çok olunca bu kararı alabiliyorlar. Rize'de 5 ayrı noktada alınan tedbirin amacı bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var.
"Provokatif paylaşım yapanları ses analiziyle tespit ediyoruz"
“2 bin 723 oldu. Gerek istihbarat gerek Siber Suçlar Daire Başkanlığımız 15 Temmuz’dan sonra olağanüstü bir yetenek kazandı. İnfial oluşturmaya, vatandaşımıza hakaret etmeye yönelik, tedirgin etmeye yönelik bir paylaşım yapılıyorsa biz onu enseleriz. Biz onu yakalarız ve savcılığa teslim ederiz. Yüzde 70’i bunların FETÖ, PKK ve PYD hesapları. Önemli bir bölümü bunların yurtdışında. FETÖ’cüler klavye başına oturmuş vatandaşımızın korkuya endişeye kapılması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ses analizimiz eksikti bizim ama bu konuda da ciddi adımlar attık. Bu mesajlaşma gruplarına gelen ses mesajları vardı. Bu ses analizinin eksik olduğunu bilip bunun üzerinden gidiyorlardı."
“Kapanan işyerleri için biraz daha sabır. Vatandaşımızdan evde kalmasını, sosyal izolasyona uygun davranmasını ve buradan hep birlikte başarıyla çıkabileceğimizi söylüyorum. Bir şehirden bir şehre gitmeyelim. Biraz daha sabredelim. Burada yapmamız gereken bu kurallara uymaktır. Şehirlerde şehir hareketliliği yapanları da tek tek kontrol etmemiz lazım. ”