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Yaşam

Dünyanın yarısından fazlası karanlıkta sevişiyor!

Björn Borg'un uluslararası seks anketinden karanlık sonuçlar çıktı: Çiftlerin yarısından fazlası sevişirken ışıkları kapatıyor...

10 Mayıs 2012 19:16

Eser Teker

GQ-09.05.2012
 
 

Sekse giden yol karanlıktan geçer

 
 
Björn Borg'un uluslararası seks anketinden karanlık sonuçlar çıktı: Çiftlerin yarısından fazlası sevişirken ışıkları kapatıyor; erkeklerin üçte biri, kadınların üçte ikisi karanlıkta sevişmeyi tercih ediyor.
 
Erkek iç giyimi sözkonusu olduğunda seksi olmaya çalışan hemen hemen her deneme trajikomik bir biçimde son buluyor. Popüler iç çamaşırı markası Björn Borg böyle bir hataya düşmemiş ve dünya çapında bir seks anketi düzenleyerek işini garantiye almayı seçmiş. Karanlıkta çiftler arasında neler olup bittiği konusunda pek kafa yormayan anket soruları daha çok neden karanlık, nasıl karanlık ve neyle karanlık gibi merakları gidermek için sorulmuş. Çıkan sonuçlarsa enteresan:
 
Tüm dünyada çiftlerin  yüzde 56'sı karanlıkta sevişiyor.
 
İspanyollar karanlıkta epeyce ateşliler. İspanyolların yüzde 75'i karanlıkla seksi bağdaştırırken İsveçlilerin yüzde 55'i ve Almanların yüzde 61 karanlıkta televizyon izlemekten bahsetmiş.
 
Kadınlar seksin karanlık tarafında duruyorlar. Erkeklerin üçte ikisi aydınlıkta, kadınların üçte ikisiyse karanlıkta sevişmeyi tercih ediyor.
 
Amerikalılar, Almanlar ve İsveçlilerin yüzde 20'si kendi görüntülerinden memnun olmadıkları için ışığı kapattıklarını söylüyorlar. Çinliler ise eşlerinin görünümünden en memnuniyetsiz olanlar.
 
Dahası fazlası? Çinlileriin yüzde 58'i ve Hollandalıların yüzde 54'ü romantik müziğin afrodizyak etkisine inanıyorlar. Amerikalıların müzikal tercihi R&B. Almanlar yüzde 44 üstünlükle oyuncaklar konusunda rakipsizler. İspanyolların dörtte biri ayna karşısında sevişmekten memnun.
 
Gelelim en önemli sonuca: Ankete katılan çiftlerin dörtte biri karanlıkta parlayan iç çamaşırlarının seks hayatlarını renklendireceği konusunda hemfikir. Hatta Çinliler, Fransızlar ve Amerikalılarda bu oran üçte bire kadar yükseliyor.

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