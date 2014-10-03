Dünyanın en büyük faresi İstanbul'da

Dünyanın en büyük evcil faresi olarak bilinen, hem suda hem karada yaşayan kapibaralar, İstanbul Akvaryum'da yaşamaya başladı.

Bakırköy'deki 22 bin metrekarelik alanda, 15 bin canlıyı ağırlayan ve dünyanın en büyük tematik akvaryumlarından biri olan İstanbul Akvaryum, Türkiye'nin ilk kapibaralarını ziyaretçilerle buluşturdu. Amazon Yağmur Ormanları bölümünde yaşamlarını sürdüren ana-kız kapibaralar, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Vejetaryen olan kapibaralar günde 3 kilogram sebze meyve yiyor

Akvaryum Müdürü Dilek Çapanoğlu Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Kapibara, dünyanın en büyük evcil faresi. Anne ve kız kapibaralarımız bize bir ay önce geldi. 21 günlük rehabilitasyon sürelerini tamamladıktan sonra sergiye aldık. Şu an yağmur ormanlarında, kendi yaşam alanlarında ziyaretçilerimizle buluşuyorlar" dedi. Anne kapibara'nın 2 yaşında, kız kapibaranın 6 aylık olduğunu belirten Çapanoğlu, "Bu canlılar aslında suyu çok seviyor. Ayakları perdeli olduğundan, suda yüzmeyi ve zaman geçirmeyi çok seviyorlar" dedi.

Çapanoğlu, vejetaryen olan kapibaraların, sebze, mısır, brokoli, elma ve muz gibi besinleri çok sevdiklerini, günde ortalama 3 kilogram sebze ve meyveyle beslendiklerini söyledi. Orijinal ismi ile Capybara, çoğunlukla yeşil ve kırmızı biber, lahana, marul, mısır ve mısır yaprakları, havuç, elma, armut, şeftali seviyor.

Birbirleri arasındaki iletişimi köpeklere benzer havlama, uluma gibi seslerle ve ıslığa benzer seslerle sağlayan kapibaraların ortalama ömürleri ise 8-10 yıl.