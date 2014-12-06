Dünyanın en büyük ağaç taşıma şirketi Türkiye’de

Alman ağaç taşıma şirketi OPITZ International, İstanbul’da gerçekleştirilecek bir gayrimenkul projesinde bulunan ağaçları taşımak için İstanbul’a geldi. Zekeriyaköy’de gerçekleşecek projenin inşaat alanında bulunan ağaçlardan ilk etapta 232 tanesi, bulundukları arazi içinde başka bir alana taşınarak, bir koruluk oluşturulacak.

Zaman'da yer alan habere göre, ağaç taşıma işlemi için Almanya’dan dev boyutlarda iki ağaç taşıma makinesi geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi. 27–30 Kasım 2014 Uluslararası Flower Show Turkey Fuarı’nda sergilenen Optimal 2.500 adlı makine, 3,5 metreküp toprak kaldırabiliyor ve 1,60 metre derinlikte çalışabiliyor. Ağacın kök toprağı, makinenin formu sayesinde dağılmadan muhafaza ediliyor ve transplantasyon işlemi kök uçlarına zarar verilmeden yapılıyor.

Dünyanın en büyük ağaç transplantasyonu

OPITZ tarafından üretilen ve asırlık ağaçların taşınmasında kullanılan Optimal 3.000 de Türkiye’ye ulaştı. Optimal 3.000, şu an dünya üzerindeki en büyük ağaç transplantasyon makinesi. 3x3 metre çapında rootball hazırlayabilen makine 6,5 metreküp hacminde toprak alabilen küresel bıçakları, alçak dalların dahi budama yapılmadan taşınmasına olanak sağlıyor. Optimal 3.000 ile standart olarak 30 cm çapında (yaklaşık 130 cm çevre genişliğinde) ağaçlar rahatlıkla taşınabiliyor.Ağaç türüne göre (örneğin palmiye) bu rakam 160 hatta 200 cm’ye ulaşabiliyor.

Şirket ağaçların bakımını üstleniyor

Yakında 50. yılını kutlayacak olan Alman firması OPITZ International, ağaç transplantasyonu için makineler geliştirmiş ve taşınması zor görünen ağaçları zarar vermeden sökmek ve nakletmek için kendi yöntemlerini geliştirmiş. OPITZ, taşıdığı ağaçları yeni yerine yerleştirilmesinden sonra da hayatına devam edebilmesi ve yeni kökler yakalayabilmesi için ağacın etrafında dairesel bir rehabilitasyon ortamı oluşturuyor. Taşınan ağaçların eski yerlerinde olduğu gibi aynı yöne bakmasına özen gösteren şirket taşıma sonrası güçlendirici çalışmalar yaparak taşıdığı ağaçların bakımı ve sorumluluğunu da üstleniyor.

Bugüne kadar dünyanın değişik yerlerinden yaklaşık 3 milyon ağaç taşıyan OPITZ International, İstanbul’da daha önce 8 ağacın taşıma işleminin yanı sıra İzmir’de asırlık 65 palmiye ağacının taşımasını gerçekleştirmiş. Zekeriyaköy’de 232 ağacı taşımak için İstanbul’a gelen 21 kişilik ekibin başında bulunan İtalyan teknisyen Francesco Maria Maccazola, geçtiğimiz günlerde Sarıyer’de basınla bir araya gelerek, taşıma işleminin 8 Aralık tarihinde başlayacağını ve taşımayı basının gözetimine açık gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Taşınacak ağaçların bir bölümünün önümüzdeki günlerde budama işlemine başlayacaklarını belirten OPITZ International yetkilisi Francesco Maria Maccazola, taşınırken ağaçların dallarına zarar gelmemesi için sınırlı bir budama işlemi yapmaları gerektiğini söyledi. Dünyada 1900’lerin başından beri ağaç taşıma işlemlerinin gerçekleştiğini belirten Maccazola, arazi üzerinde nakledilmesi zor görünen çok büyük ağaçlar, bile hiç zarar vermeden taşıyacaklarını belirtti.

Maccazola, “Ağaçların yeni yerinde hayatına devam edebilmesi için ona destek olmak gerekiyor. Ağacın etrafında dairesel bir rehabilitasyon ortamı yaratıyoruz. Bu alanın amacı ağacın yeni kökler yakalayabilmesine yardım etmek. Rehabilitasyon alanına ağacı güçlendirmek için vitaminler koyuyoruz. Kullandığımız ilaçlar kökün uç kısmının güçlenmesini sağlıyor. Taşıdığımız ağacın yeni yerinde de tıpkı eski yerinde olduğu gibi aynı yöne bakmasına özen gösteriyoruz. Gövde renginin değişmemesi, yanmaması ve çatlamaması için ağacı yut bezi ya da palmiyeyle sarıyoruz. Bir de ilkbaharda endoterapi denilen bakım sonrası güçlendirici çalışmalar yapıyoruz. Taşıdığımız ağaçların bakım sonrası kontrolleri de bizim sorumluluğumuzda. Ağaç taşımak ciddi iştir ve unutmayın ağaçlar geleceğimizdir.” dedi.

Ağaç transplantasyonu ne demektir?

Ağaç transplantasyonu, bir ağacın bulunduğu yerden uygun bir şekilde çıkarılıp, başka bir yere nakledilmesi ve yeni yaşam alanlarında konuya özel zirai bilgi ve teknolojilerle yaşamına devam etmesinin sağlanması olarak tanımlanabilir. Günümüzde ağaç yetiştirme tekniği ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak çok büyük ağaçların nakli de mümkün hale gelmiş ve ağaç transplantasyon uygulamaları gelişmiş ülke kentlerinde giderek yaygınlaşan bir uygulamaya dönüşmüştür. Bu da özellikle çevre ve yeşil alan düzenleme çalışmalarında büyük önem taşımaktadır. Zira ağaç transplantasyonu sayesinde çok kısa süre içinde büyük bitkilerle kaplı yeşil alanlar tesis edilebilmekte, böylece uzun yıllar bekleme zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.