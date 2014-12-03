ÇED yönetmeliği değişti, golf sahası için ağaç kesimi başladı

Antalya'da ormanlar golf sahalarına feda ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın alışveriş merkezi, golf tesisleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu'nun (ÇED) gerekli olmadığı yönünde yaptığı değişiklikten sonra Antalya'da bir otel tarafından ağaç kesimi başlatıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü izni dahilinde kesiliyor

50-55 yaşında olduğu tahmin edilen onlarca ağaç hızarlar ve iş makineleriyle kesildi. Otel yetkilileri ağaçların yasal çerçevede, Orman Bölge Müdürlüğü'nün izni ve bilgisi dâhilinde kesildiğini söyledi.



Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiğini, ağaç kesimi için gerekli izinlerin sağlandığını açıkladı.

Antalya Belek'teki turizm bölgesi bir otel, golf sahalarının genişletilmesi adına onlarca çam ağacı kesti. Otel yetkilileri, mevcut golf sahasını büyütmek ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan izinle ağaç kesimine başladıklarını açıkladı. Ağaçların tamamen değil, sadece aradan seçilerek kesildiği belirtildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ağaç kesimini doğruladı ancak sayıyla ilgili bilgi vermedi. Bölgede planlı programlı bir şekilde izin verilen sahada işlem yapıldığını aktaran müdürlük yetkilisi, mevzuat yönünden bir usulsüzlük bulunmadığını anlattı. Alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiğini belirten yetkili, bu alanla ilgili planların Bakanlık tarafından hazırlandığını dile getirdi.



Ormancılar olarak, bazı konuların önüne geçemediklerini belirten yetkili, "Mevzuat neyse onu uygulamak zorundayız. Prosedür yönünden herhangi bir problem yok." dedi.

Ağaçların kesildiğine ve tomruklar halinde taşındığına şahit olan duyarlı vatandaşlar, konuyu jandarma ekiplerine bildirdi ancak gerekli yasal izinler olduğu gerekçesiyle herhangi bir işlem yapılmadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle alışveriş merkezleri, golf tesisleri, toplu konut projeleri, 100 kilometre ve altı demiryolu projeleri, beyaz eşya boyama tesisleri, tuz çıkartılması, orman alanlarının dönüştürülmesi projelerini değerlendirme dışı bırakmıştı. Karar 25 Kasım 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Belek ormanları 2007 yılında da ağaç katliamına konu olmuştu. 1960'lı yıllarda ağaçlandırılan fıstık çamları büyük bir ormana dönüşürken, 1990'lı yıllarda ormanlara verilen turizm tahsisleri ile bölgede onlarca otel hizmete başladı. 2007 yılında golf sahalarının artmasıyla bölgede 500 bin ağacın kesildiği gündeme gelmişti.