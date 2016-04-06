Dünyaca ünlü spor sitesi Goal.com'a bahis iddiasıyla erişim engeli

TİB tarafından 1 Nisan Cuma günü uygulanmaya başlanan bir mahkeme kararına göre, Goal.com isimli 39 ülkede yayın yapan spor içerik sitesinin engellendi. “Hiçbir yasa dışı bahis içeriğinin yer almadığı sadece futbolla ilgili haberler, videolar ve bilgilendirici içerikler bulunduğu” öne sürülen sitenin, Şanlıurfa 1. Sulh ve Ceza Mahkemesi tarafından alınan engelleme kararının gerekçesi ise “yasa dışı bahis oynatmak”. Goal.com, dünya üzerinde pek çok dilde yayın yapan az sayıdaki spor sitelerinden biri. Goal.com’dan yapılan açıklamada da yasa dışı bahis oynatıldığına dair herhangi bir delilin ya da ekran görüntüsünün olmadığı aktarıldı.

#GoalComSporSitesidir hakkındaki Tweetler

Siteden yapılan "#GoalComSporSitesidir" başlıklı açıklama şöyle:

Dünyanın en büyük futbol sitesi Goal'ün Türkiye üzerinden erişimi mahkeme tarafından engellendi. Peki neden?

Dünyanın en büyük futbol sitesi Goal.com'a, Türkiye'den erişim yasağı devam ediyor. Geçtiğimiz cuma günü başlayan ve sitemizde, tamamen haksız ve yersiz olarak "yasa dışı bahis oynattığımız" iddiasını içeren mahkeme kararının ardından, avukatımız aracılığıyla yaptığımız başvurular reddedildi. Kararı veren Şanlıurfa 1. Sulh ve Ceza Mahkemesi, itirazlarımızı reddederken bir gerekçe sunmadı. Kararın ilk metninde de, isnat edilen suçu işlediğimizi gösteren hiçbir delil, ekran görüntüsü sunulmuş değil. Ayrıca Goal.com'un bir haber sitesi olduğunu gösteren avukat dilekçelerimizse, hakim tarafından kabul edilmedi.

Kısacası şu ana kadar, adı sanı duyulmadık ve içeriği bizimle en ufak bir şekilde kesişmeyen birçok siteyle birlikte, hiçbir gerekçe ve kanıt gösterilmeden erişime kapatılmış durumdayız. Bu arada Goal.com'un sadece futbol haberleri içeren bir site olduğunu, yasa dışı bir yana, platformumuzda yasal bahis oynanması imkanının da bulunmadığını belirtmemize gerek yok.

Verilen karar neresinden bakılırsa bakılsın haksız ve hukuksuzdur. Mahkemeye şu âna kadar yaptığımız itirazlar, hiçbir gerekçe belirtilmeden reddedilmiş olup, kararı alan hakim, "Benimle ilgisi yok." diyerek avukat dilekçesi verme talebimizi bile kabul etmemektir. İtirazlarımızın kesin olarak reddedilmesi durumunda, konu Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak. Ancak bu da, Goal'ün, en azından aylarca erişime kapalı kalması; örneğin Euro 2016'da yayın yapılamaması anlamına gelecek.

Hukuki açıdan skandal niteliğindeki bu karar nedeniyle bir süredir yalnızca, Türkiye dışı DNS'lerle internete bağlanan takipçi ve kullanıcılarımıza hizmet verebiliyoruz. Elimizde olmayan bu aksaklık için özür dileriz.

Karara tepkinizi #GoalComSporSitesidir hashtag'iyle dile getirebilirsiniz.

Türk-internet.com’un haberi şöyle:

Mart başında Şanlıurfa'dan gelen ve TİB tarafından 1 Nisan Cuma günü uygulanmaya başlanan bir mahkeme kararı oldukça şaşırtıcı. Mahkeme kararına göre, Goal.com isimli 39 ülkede yayın yapan spor içerik sitesinin engellendiği görülüyor. İlgili kararda 30 bahis sitesi var. Ancak Türkiye'de editöryal içeriği Maçkolik grubu tarafından sağlanan Goal.com bir bahis sitesi olmadığı halde aynı kapsamda değerlendirilmiş.

İlginç olan ise, kararı veren hâkimin spor hukukçusu olması. 15 yıla yakın avukatlık yapan ve spor hukuku konusunda eğitimler ve konferanslar da vermiş hâkim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’nde hukuk müşavirliği yaptıktan sonra 2015 yılında savcı olarak atanmış, 1 aylık savcılık dönemi sonrasında ise Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliği’ne atanmış. Yani konunun uzmanı olan, bahis sitesi ile spor içerik sitesini her şekilde ayırabilecek bir hukukçu. Goal.com’un erişime engellenmesi kararı için yapılan itiraza ise, aynı hakimin 3 gün bekledikten sonra gerekçe bile göstermeden red kararı verdiği, bunun üzerine başvurulan üst mahkemeden de yine red kararı çıktığı belirtiliyor.

Gol.com için yapılan başvuruya ise, aynı hakimin gerekçe bile vermeden red kararı verdiği, bunun üzerine başvurulan üst mahkemeden de yine red kararı çıktığı belirtiliyor.

Futbolseverlerin 1 Nisan 2016 Cuma gününden bu yana erişemediği Goal.com, dijital spor içeriği sağlayıcısı Perform’a bağlı Maçkolik A.Ş. çatısı altında ve tamamen yasal olarak faaliyet gösteriyor. Hiçbir yasa dışı bahis içeriğinin yer almadığı sitede sadece futbolla ilgili haberler, videolar ve bilgilendirici içerikler bulunuyor. Uluslararası tanınırlığı olan birçok markayla küresel anlaşmaları olan Goal.com, aynı zamanda Avrupa futbolunu yöneten UEFA ile de ortak işlere imza atıyor. Dünyanın dört bir yanından Goal muhabirleri, Türkiye dahil birçok ülkede maçlara akredite olabiliyor.

Goal.com’un sahibi Perform bir süre önce, ilk olarak Bayern Münih’le yaptığı anlaşmanın bir benzerini Türkiye’de imzalamış ve Goal.com’u da kapsayan bir anlaşmayla, Galatasaray’ın resmi dijital medya ve içerik sponsoru olmuştu. Ayrıca geçtiğimiz iki buçuk yıllık süreç içerisinde, dünyaca ünlü spor istatistik devi Opta başta olmak üzere Perform'a ait farklı markalar Türkiye’de faaliyet göstermeye başlamıştı.

İşin diğer bir üzücü yanı, yabancı şirket ve yatırımcıların Türkiye’de internete yatırım yapmaktan çekindikleri bir dönemde bu engelleme kararının meydana gelmesi. 2012 yılının Haziran ayında, Mackolik.com, Sahadan.com gibi spor platformlarını içeren Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin yüzde 51 hissesini 40,8 milyon TL karşılığında satın alan Perform, yapılan anlaşma gereği, kalan yüzde 49'luk hisseyi de Aralık 2015 değerlemesiyle satın alım işlemini tamamlamak üzereydi. Kısacası Perform'un son yıllarda ülkemize yaptığı yatırım, yüz milyonlarca liraya denk geliyor. Bu tip sorgusuz sualsiz erişim engelleme kararları, ne yazık ki, Türkiye’de internet sektörünün önünde büyük bir engel oluşturmaya devam ediyor.